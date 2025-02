Защитник на Ливърпул счупи близо 20-годишен рекорд на Стивън Джерард

Защитник на Ливърпул счупи близо 20-годишен рекорд на легендата на клуба Стивън Джерард. Става въпрос за десния бек на мърсисайдци Трент Александър-Арнолд. Вчера бранителят записа своя мач номер 250 във Висшата лига с екипа на английския гранд в двубоя срещу Уулвърхемптън. По този начин той стана най-младият футболист в историята на Ливърпул достигнал тази кота. Александър-Арнолд го постигна на 26 години и 132 дни.

До момента рекордът бе притежание на легендарния капитан на Ливърпул от близкото минало Стивън Джерард. През декември 2006-та емблематичният халф стана най-младият футболист на мърсисайдци, който записва 250 мача в първенството като го стори на 26 години и 200 дни. Трент Александър-Арнолд подобри постижението му със само 68 дни.

250 - Trent Alexander-Arnold is making his 250th Premier League appearance today; aged 26 years and 132 days, he is the youngest player to reach that figure for Liverpool in the competition, surpassing Steven Gerrard's record in December 2006 (26y 200d). Icon. pic.twitter.com/NO5gcPkHFM