Карик обяви: Ман Юнайтед реши бъдещето на заточеник

Много неща не са сигурни в Манчестър Юнайтед, особено бъдещето на някои от играчите, които вече нямат място в състава, но заради огромните им възнаграждения, никой друг клуб не проявява интерес към тях. През последните два сезона именно в такава ситуация беше Маркъс Рашфорд, който се завърна от наем в Барселона. Майкъл Карик сподели мнението си за него и по всичко изглежда, че засега крилото ще остане на "Олд Трафорд".

Майкъл Карик: "Той е като всеки друг играч"

Ето какво каза Майкъл Карик за Маркъс Рашфорд: "Той е наш играч, нали, и се завърна в страхотна форма. Той е като всеки друг играч. Познавам Маркъс отдавна и той ни дава нещо малко по-различно. В страхотно настроение е, откакто се завърна. Тренира от два-три дни и, честно казано, всичко е нормално. Очакваме с нетърпение началото на сезона". Карик наистина познава отдавна Рашфорд, като освен негов треньор, той е бил и негов съотборник в последните си години като играч на Манчестър Юнайтед.

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Маркъс Рашфорд остава в Ман Юнайтед

Рашфорд прекара втория полусезон от кампания 2024/25 и целия сезон 2025/26 под наем, съответно в Астън Вила и в Барселона. Каталунците имаха опция да закупят англичанина за около 30 милиона евро, но избраха да привлекат Антъни Гордън от Нюкасъл. От Манчестър Юнайтед бяха отворени и за други оферти за юношата си, но след като не получиха такива, явно са решили да го оставят в отбора. Той не взе участие в последната контрола на "червените дяволи", но ако приеме да изпълнява второстепенна роля, каквато имаше в Барселона, той може да бъде от голяма полза на Манчестър Юнайтед.

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