България излиза срещу Испания без един от най-креативните си играчи, но футболист №1 се завръща

България ще играе без Филип Кръстев в предстоящия мегасблъсък с Испания на 4 септември. Един от най-креативните български футболисти в последните години бе оставен извън групата на Илиан Илиев. Селекционерът на националния отбор на България обяви списъка с повикани футболисти, играещи в чужбина, а там прави впечатление и завръщането на "Футболист на годината" Кирил Десподов. Крилото на ПАОК се възстановяваше от контузия в последно време, но ще бъде на линия за мача с Испания.

Липсата на Кръстев вероятно е свързана и с това, че бившият футболист на Левски понастоящем е без клуб. Валентин Антов също не е повикан, тъй като е контузен. По-късно ще станат ясни и имената на повиканите играчи от българското първенство. Ето и кои са футболистите, играещи зад граница, които ще бъдат на разположение на Илиан Илиев за предстоящите мачове с Испания и Грузия:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Иван Дюлгеров (Шериф, Молдова), Алекс Петков (Кифисия, Гърция), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Германия), Илия Груев (Лийдс, Англия), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Георги Миланов (Динамо Букурещ, Румъния), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Алекс Колев (Нантон, Китай), Владимир Николов (Корона, Полша)

По-рано стана ясно, че България - Испания ще се играе пред пълен стадион, като вече са изкупени почти всички билети.