Звезда на Висшата лига проговори за трансфер Манчестър Юнайтед

Една от звездите на Челси и Висшата лига Коул Палмър проговори за слуховете, че домът му липсва и иска трансфер в Манчестър Юнайтед. Англичанинът е родом от Манчестър, като започна пътя си към големия футбол от академията на Манчестър Сити. След като не успя да се наложи в състава на Пеп Гуардиола, той направи трансфер в Челси, където е главното действащо лице. В интервю за “ The Guardian“ той отрече слуховете за трансфер в Манчестър Юнайтед.

Коул Палмър: “Очевидно Манчестър е моят дом“

Ето какво каза Коул Палмър по повод слуховете, че иска трансфер в Ман Юнайтед: “Всички само говорят. Когато го видя, просто се смея. Очевидно Манчестър е моят дом. Цялото ми семейство е там, но не ми липсва. Може да ми липсва, ако не ходя там около три месеца. Но след това, когато се прибера, си мисля за факта, че така или иначе там няма какво да ме чака.

“Все още имаме за какво да се борим“

Нямам планове да напускам Челси. Все още имаме за какво да се борим. Предстои полуфиналът за ФА Къп и ако влезем в Шампионската лига, това ще ни даде добра възможност да подпишем с играчите, от които се нуждаем“. От началото на сезона Палмър е изиграл 27 мача във всички турнири, като е вкарал 10 гола и е дал 3 асистенции. Той изпусна доста мачове за Челси поради проблеми в слабините.

