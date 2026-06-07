След прегръдките с Радев: Вучич хапва сланина и суджук (ВИДЕО)

След участието си в срещата на върха между ЕС и Западните Балкани в Черна гора, където се прегръщаше с премиера Румен Радев - сръбският президент Александър Вучич отмаря в сръбския град Палич, става ясно от видео в неговия "Фейсбук". Там той похапна сланина и суджук. "Върнах се в Сърбия и не мога да скрия щастието си. С истински европейски ценности - сланина, колбаси. Забавлявам се с приятели от Академия за младежи и Фондация за сръбски народ и държава", написа Вучич.

Не успя планът му за "Спонтанни митинги"

Участието на Вучич в Черна гора за срещата на върху ЕС - Западни Балкани беше белязано от напрежение. Първоначално бяха задържани в Подгорица 87 сръбски граждани, които не бяха допуснати в страната и върнати обратно поради съмнения за подривна дейност. По-късно се появиха разкрития, че те са планирали да създадат "спонтанни митинги" в подкрепа на Вучич по време на срещата на върха и да позапалят факли. Междувременно сръбските служби за сигурност предупредиха своя президент да не ходи в Черна гора,тъй като не е безопасно, но той въпреки тях отиде, казвайки на Антонио Коща преди срещата, че ще отиде, ако самият не е "хибридна заплаха". ОЩЕ: Защо не допуснаха 90 сърби в Черна гора: Трябвало да правят "спонтанни" митинги в подкрепа на Вучич и да позапалят нещо