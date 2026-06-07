Гърция арестува член на "Хамас", разкрита е терористична клетка

Гръцките власти съобщиха днес, че са разкрили предполагаема терористична клетка, която се смята, че има връзки с въоръжената групировка "Хамас", съобщава ДПА. По време на разследването на остров Крит е бил арестуван 37-годишен мъж от палестински произход. Той е обвинен, че е член на "Хамас" и че планирал терористични атаки, според съобщение на гръцката полиция.

Crete: 37-Year-Old Palestinian Confesses Hamas Membership -Training in Indonesia https://t.co/tonhs4MRjM



via @greekcitytimes — Greek City Times (@greekcitytimes) June 7, 2026

Смята се също, че заподозреният е имал връзки с двама палестинци, които бяха арестувани наскоро в Кипър. Според следователите се предполага, че тримата заедно са получили обучение за употреба на експлозиви, добави полицията.

Историята на арестувания мъж

Смята се, че 37-годишният мъж е пристигнал в Гърция преди година и е получил убежище там. В последно време работел сезонно в хотел в Агиос Николаос на Крит. Местни медии посочват, че там често пускат котва круизни кораби, превозващи туристи от Израел.

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След индикациите за възможно членство в "Хамас" мъжът е бил поставен под наблюдение в продължение на няколко дни преди ареста. Предстои той да се яви пред прокурор. Разследването продължава, посочи полицията, цитирана от БТА.