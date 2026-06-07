"Исках да го притисна да сгреши": Никола Цолов разкри бруталната тактика зад триумфа в Монако

Българския лъв Никола Цолов триумфира след забележително представяне в Гран При на Монако. Минути след състезанието той разкри подробности около стратегията си. Младият пилот сподели удовлетворението си от победата в четвъртия кръг на Формула 2, която го постави на едва една точка от първия в генералното класиране - Габриеле Мини.

Младата ни звезда във Формула 2 изрази радостта си от третия пореден триумф на най-престижното трасе в света

"Невероятно усещане е да спечелиш три поредни пъти в Монте Карло - два пъти във Формула 3 и сега във Формула 2. Много харесваме това място. Бях първи в моята група в квалификацията, но за съжаление не успях да спечеля полпозишън. Днес обаче се борих да самия край, не върнах газта в нито един момент. Темпото на Рафа също беше много добро, но ние успяхме да изпълним много добре стратегията и спирането в бокса. Заслужавахме това, след случилото се в Канада", започна Цолов.

Още: Великолепно! Триумф за Никола Цолов в Гран При на Монако!

"Винаги натискам, исках да притисна Рафа да направи грешка. Това беше моята цел. В един момент усетих, че състоянието на гумите се влошава. Дори не можех да завия на обратния завой. Заради това беше време за бокс. Фокусирах се на обиколката след бокса и я направих много чиста", добави Българския лъв.

"Най-хубавото усещане да е пресечеш финала. Във Формула 2 победата е по-сладка", завърши той.

Още: Никола Цолов разкри как е изпълнил и двете си цели в спринта в Монако