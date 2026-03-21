4 места, където никога не бива да засаждате мента

Ментата е изключително лесна за отглеждане билка с толкова много приложения. Прясната мента може да се накисва в чайове, да се пасира за коктейли или да се смесва с десерти. Листата ѝ са подходящи за приготвяне на пикантен сос за агнешко и добавят забавен вкус към салатите. Но малко мента е достатъчна за дълго време и скоро ще откриете, че надхвърля нуждите ви, ако я засадите на грешното място в градината си. Ще съжалявате за деня, в който сте засадили тази мента, след като тя превземе двора ви.

Най-безопасното място за отглеждане на мента е в саксия, откъдето не може да избяга. Ментата също има специфични изисквания към почвата и влагата. Това са всички места, където никога не бива да отглеждате мента.

В цветна леха

Ментата ще се разпространи бурно в добре подготвена цветна леха. Растенията ценят същите богати, добре дренирани почви, както цветята. Ментата се разпространява чрез коренища или издънки, но стъблата могат да се вкореняват и навсякъде, където докоснат тази висококачествена почва. Можете вместо това да засадите мента в саксия и да я засадите в лехата, но наблюдавайте внимателно, тъй като ментата може да намери изход и да започне да се разпространява.

В зеленчуковата градина

На теория, ментата е добро растение-компаньон за плодове и зеленчуци, защото отблъсква някои насекоми, като същевременно привлича опрашители към цветовете си. Но не е желателно да я засаждате директно в почвата поради описаните по-горе причини. Вместо да позволявате на ментата да завладее зеленчуците ви, засадете я в саксия или повдигната леха, разположена във вашата кухненска градина.

До моравата

Ментата ще се разпространи в моравата ви, ако не внимавате. Косенето може да изкорени растенията до земята, но не е задължително да ги контролира. Повечето от нас вече имат достатъчно плевели в тревата , с които да се борят, така че дръжте ментата далеч от тревата.

На сухо място

Ментата обича влагата и остава най-здрава, когато е засадена в богата почва, която не изсъхва постоянно. Също така не е желателно да я съчетавате с растения, които предпочитат по-малко влага, като розмарин, лавандула или седум.

В по-горещ климат, осигурете на ментовите растения лека сянка следобед, за да не изсъхнат твърде бързо. Песъчливите почви могат да бъдат обогатени с компост, за да се запази влагата. Добавете лек слой мулч около растенията, за да засенчите почвата.

Начини за използване на излишната мента

Ако ментата ви е завладяла градината или е пораснала до 60 см височина, ето няколко начина да използвате много листа от мента:

Сушена мента за чайове: За да изсушите листата, използвайте дехидратор или окачете малки връзки, завързани с канап, в топла и проветрива стая. Натрошете листата, след като изсъхнат напълно, и ги съхранявайте в затворен контейнер.

Пасирайте в ментово песто: В кухненски робот пасирайте листа от мента с магданоз или босилек, скилидки чесън, зехтин и малко лимонов сок. Можете също да добавите ядки (кедрови ядки, бадеми или орехи) и пармезан. Съхранявайте пестото в контейнер в хладилника или го замразете за по-късна употреба.

Пригответе ментово желе: Сварете 1 до 2 чаши листа от мента във вода, след което прецедете. Сварете водата със захарта, пектина и оцветителя за храна, според любимата ви рецепта за желе .