5 красиви цветя, които ще умрат през зимата, ако не ги изкопаете СЕГА

Има много цветя, които зимуват прекрасно в умерен климат. Градинарите обаче засаждат в градините си нежни, топлолюбиви декоративни растения, които изискват много грижи, а след това трябва да бъдат изкопани през есента и съхранявани до пролетта.

5 многогодишни растения, които няма да преживеят зимата на открито

Гладиоли

Още: Тайната на успешното пресаждане на лозите – кога и как да го направите правилно

В дивата природа гладиолите растат в тропическите и субтропичните райони на Африка, Азия и Средиземноморието, така че това топлолюбиво растение изисква слънчево място. Гладиолите се изкопават приблизително 45-50 дни след цъфтежа, обикновено през втората половина на септември.

Първо се отрязват стъблата. След това луковиците се изкопават и сушат на сянка, а след това на закрито при температура 20-25°C. Преди съхранение луковиците се почистват от мъртви корени и стари луковици, отделят се, поставят се в кутии с прорези за вентилация и се сушат при 18-20°C. След изсушаване гладиолите се съхраняват при 5-7°C и влажност 60-70%.

Кана

Произхождащи от Централна и Южна Америка, тези растения не зимуват в нашия климат. В края на септември изкопайте коренищата и ги оставете да изсъхнат. Отрежете стъблата до височина 8-10 см. Съхранявайте каните на тъмно и проветриво място при 5°C и 80% влажност. Пръскайте коренищата от време на време, за да предотвратите изсъхването им.

Още: Зимата идва! Направете това веднага или тези растения ще умрат

Интересен факт! Цветето има нишестено ядливо коренище, така че коренните американци са го култивирали от древни времена. Коренището се е пекло и се е яло. Стъблата и листата на каната все още се използват за храна на добитъка.

Далия

Първата съпруга на Наполеон, Жозефина, обичала тези луксозни цветя и събрала цяла колекция от далии в градината си.

Кралското цвете е дошло в Европа от Мексико, където е било донесено от испанците. Коренното население на Америка е използвало растението за практически цели - като лек за епилепсия, като храна и за направата на дихателни тръби (за тях са били използвани кухите стъбла).

Още: Зеленчуци, които можете да засеете през октомври и да берете цяла зима

Далиите се изкопават в края на септември или началото на октомври. Стъблата се подрязват до височина 4-5 см (някои градинари ги подрязват по-високо). Грудките се отърсват внимателно от пръст, дезинфекцират се и се сушат. Съхраняват се в сандъчета, пълни с пясък, при температура 3-7°C и влажност 60-75%.

Лютиче

В естествената си среда градинското лютиче има широк ареал. Расте в Средиземноморието, Югозападна Азия, Карпатите, Крит и Североизточна Африка. Ранункулусът трябва да се засажда на топло, защитено от вятър място. Това декоративно растение не обича суха почва.

Въпреки че растението може да издържи на краткотрайни, сравнително силни студове, в умерен климат се изкопава за зимата. Грудките се съхраняват в проветриво помещение или хладилник при 5-7°C, увити в хартия, или в хладна изба, покрити с пясък.

Още: 6 начина да подхраните почвата в градината преди зимата

Монтбретия

Монбрецията се засажда на открити, слънчеви места в добре дренирана, но не преовлажнена почва. Произхождаща от Южна Африка, Монбрецията е чувствителна към студ.

Опитните градинари препоръчват някои растения да се оставят на открито (това ще ги насърчи да цъфтят по-рано), а други да се съхраняват за зимата, за да се попълни популацията в случай на слана. Луковицата се изкопава в началото на октомври. До есента около всяка луковица ще са пораснали 4-6 луковици.

Почвата се отърсва, но не напълно. Листата и стъблата се подрязват, оставяйки пънче с дължина 5-6 см. След това се суши в продължение на няколко дни, поставя се в кутия и се съхранява на хладно място при температура 5-7°C.

Още: Кога и как да засадите чесън през есента, за да порасне гигантски и сочен

Това далеч не е пълен списък с декоративни растения, които трябва или е редно да се изкопават, за да се предотврати загиването им при безснежни или сурови зими и превръщането им от многогодишни в едногодишни.

Някои градинари смятат, че само плододаващи растения си заслужават усилията и времето, а всичко останало е загуба на време, тъй като цветовете не са годни за консумация и не носят никаква полза. Луксозните и елегантни многогодишни растения обаче радват окото и носят добро настроение, което не е маловажно.

Още: Кога точно да засеете тревата през есента, за да имате перфектна морава напролет