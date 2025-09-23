6 кореноплодни зеленчука, които всеки градинар трябва да отглежда

От репички в ранен сезон до пащърнак след замръзване, кореноплодите предлагат вкусни, разнообразни и лесни за отглеждане варианти за вашата градина за няколко сезона. Тези зеленчуци са известни с това, че най-месестите и вкусни части растат под земята, а някои дори произвеждат листни зеленчуци над земята, които също са годни за консумация.

Моркови

Универсални, сурови или варени, морковите ( Daucus carota ) са задължителни във всяка градина. „Морковите са класически избор, сладки, хрупкави и безкрайно полезни в кухнята“, казва Сара Рубенс, сертифициран градинарски консултант и основател на Seed to Sanctuary.

Морковите се нуждаят от дълбока, добре дренирана почва, за да виреят, но също така растат успешно в саксии и повдигнати лехи . „Ако имате затруднения с отглеждането на моркови в градината си поради камениста или тежка глинеста почва , опитайте да ги отглеждате в големи, дълбоки контейнери, пълни със смес за саксии (но избягвайте смеси, които съдържат големи частици кора, тъй като те могат да причинят закърнели или раздвоени корени)“, казва Шарлот Глен, мениджър на програмата за главни градинари в щата Северна Каролина. „ Засейте морковите в средата до края на лятото или началото на пролетта, за да растат и узреят през по-хладните есенни и пролетни месеци.“

Репички

Репичките с лютив вкус ( Raphanus sativus ) са лесни за отглеждане, бързо узряват и са добре дошло допълнение към различни ястия. „Репичките са друг подходящ за начинаещи вариант, растат бързо (често са готови за по-малко от месец) и добавят пикантен хрупкав вкус към салатите“, казва Рубенс. Засаждайте ги в хладно време – през пролетта или есента – и ги прибирайте, когато корените са с диаметър около 2,5 см, за да уловите репичките в пиковия им вкус.

Картофи

Независимо дали приготвяте картофено пюре или картофена салата , картофено гратен или пържени картофи , добавянето на този прост кореноплоден зеленчук към градината ви осигурява основа за супи, предястия, гарнитури и основни ястия. „Ако сте начинаещи в градинарството или отглеждането на кореноплодни растения, опитайте картофи“, казва Глен. „Те са лесни и забавни за отглеждане и всеки има любим начин да ги използва в кухнята.“

Той препоръчва да се започне със семенни картофи - малки грудки, отглеждани специално за производство на картофи. Засадете ги на около 12 сантиметра дълбочина в началото на пролетта. „Докато картофите растат, насипвайте почва или мулчирайте около стъблата, за да увеличите добивите“, казва Глен. „Прибирайте реколтата в началото на лятото, след като листата започнат да пожълтяват и да умират.“

Цвекло

Включете цвеклото ( Beta vulgaris ) в градината си за множество ползи. „Цвеклото има двойна функция с ядливи корени и зеленчуци, а богатият му вкус го прави любимо в печени ястия и салати“, казва Рубенс.

Засадете семена от цвекло в началото на пролетта и края на лятото за по-дълга реколта , казва Глен, като корените са готови за консумация в салати и супи около два месеца след засяването. „Можете да съберете няколко листа тук-там за салати или смутита, без значително да намалите производството на корени“, казва тя. „Ако се интересувате от събиране на повече листа, посейте отделни култури – една за листа и една за корени.“

Ряпа

Подобно на цвеклото, ряпата ( Brassica rapa ) осигурява двойна реколта с ядливи кореноплодни растения и зеленина. „Ряпата е чудесен кореноплоден зеленчук за хладния сезон, който е лесен за отглеждане във всяка домашна градина, дори за начинаещи градинари“, казва Самикшя Будхатоки, майстор градинар в Службата за разширяване на Държавния университет на Орегон. „Ряпата дори има качества за подобряване на почвата , тъй като може да се използва като покривни култури, а кореновата ѝ система помага за разрушаване на уплътняването на почвата и подобрява аерацията.“ Засадете я през по-хладното време на ранна пролет или късно лято и очаквайте да съберете кореноплодите след един до два месеца.

Пащърнак

Пащърнакът е пренебрегван градински зеленчук. „Пащърнакът е студоустойчив, недооценен кореноплоден зеленчук със сладък, ядков вкус, който се подобрява след слана“, казва Рубенс. Съберете го 3 до 4 месеца след засаждането – точно навреме за есенно угощение. След прибиране на реколтата, сервирайте го карамелизиран върху картофено пюре, пасиран в супа или изпечен и потопен в ментов сос от кисело мляко, за да оцените неговия рустик земен вкус и вродена сладост.