7 растения, от които трябва да вземете резници през септември

Има нещо дълбоко удовлетворяващо в това да отрежеш малко стъбло и да го превърнеш в изцяло ново растение. И макар лятото да се изплъзва тихо през страничната врата, не прибирайте инструментите си още. Септември все още има какво да предложи по отношение на размножаването.

Така че, ако търсите множество безплатни растения за пролетта и лятото на 2026 г., сте на правилното място. Ето всичко, което знам за това какво да размножавате през септември, една от последните, удовлетворяващи задачи от вашия списък за градинарство в края на лятото.

Септември е подходящо време да се засадят разсади на място за размножаване. Не е нито твърде горещо, нито твърде студено, а много от най-добрите многогодишни растения и цъфтящи храсти са в идеален момент от цикъла си на растеж, за да осигурят жизнеспособни резници.

Да се ​​научиш как да вземаш резници от растения е доста лесно, но аз винаги се придържам към прости неща. Чисти ножици за оформяне на растения, кофа с вода, в която да пускам резници, докато работя (хидратацията е ключова) и малка маса за засаждане на растения с пясъчен компост. Наистина е толкова просто.

1. Пенстемон

Като едни от най-лесните за отглеждане многогодишни растения , на пенстемон винаги може да се разчита, за да внесе малко цвят от края на лятото в бордюрите.

Не забравяйте да отрежете точно под възел и да отстраните долните листа. До пролетта, жилави корени ще се появят от дъното на саксията и новите ви пенстемони ще бъдат готови за засаждане.

2. Фуксия

Що се отнася до това как да се вземат резници от фуксия, сега е идеалният момент.

Отрежете секции с дължина 10 см, като отстраните всички долни листа и ги засадите в зърнеста смес. Можете да използвате прах с хормон за вкореняване , въпреки че не винаги е необходим.

Резниците ви ще се вкоренят най-добре на топло и влажно място – оранжерия или найлонов плик върху саксията ще свършат работа.

3. Пеларгонии

Пеларгониумите се вкореняват добре от къси резници с дължина 7 см, взети от върховете на нецъфтящи стъбла, а капка хормон за вкореняване също може да им даде тласък.

Дренажът е наистина важен, затова не забравяйте да използвате почва за семена и резници. Само леко напръскване или пулверизиране от време на време ще е достатъчно.

4. Вербена

Ако харесвате лилави растения , тогава няма да сбъркате с Verbena bonariensis. С високи стъбла, които могат да издържат до октомври или ноември, това многогодишно растение е един от най-добрите сортове върбинка и е истински работен кон в задния двор.

Ако вече отглеждате тази вербена или може би имате местната синя вербена, сега е подходящ момент да вземете резници, за да отгледате повече туфи през следващата година.

Вземете десетсантиметрови резници от върбинка с нецъфтящи връхчета и обелете долните листа. Засадете няколко в една саксия с песъчлива смес.

До пролетта ще имате много малки растения, готови да се включат в действие следващото лято, по които пеперудите полудяват.

5. Салвия

За да размножите салвията , ви трябват твърди странични издънки. Подрежете точно под възела, отстранете долните листа и ги засадете в песъчлив компост.

И както при всички резници, не преполивайте. Салвиите са склонни да се цупят, ако са твърде влажни, така че е най-добре да се прояви малко внимание, търпение и минимално усилие. До пролетта ще имате спретнати малки растения с корени, стърчащи от дъното на саксията.

6. Камелия

Сега е чудесен момент да опитате резници от камелия – въпреки че, предупреждение, отнема малко време, за да се превърнат в цъфтящ храст с добри размери. Мислете бавно и стабилно, но си заслужава.

През септември размножете камелиите , като използвате издънките от този сезон. Искате стъблото да е кафяво, но все още огъващо се. Бих казал, че резниците с дължина около 15 сантиметра са най-подходящи.

Просто обелете листата, оставяйки само горните две, и ги потопете в хормонален прах за вкореняване.

Може да отнеме от два до четири месеца, за да видите един или два бели корена на дъното на саксията, така че може да се наложи да изчакате до следващата пролет, преди да пресадите в отделни контейнери.

7. Калифорнийски люляк

Ако сте запалени по храсти, които виреят при липса на грижи , Ceanothus spp. (или калифорнийски люляци) са едни от най-добрите.

Тези храсти, които не изискват много поддръжка, виреят в горещ и сух климат, като цъфтят с люляк в слънчеви дворове.

Те могат да станат дългокраки след няколко години, така че вземането на резници е добър начин за попълване и заместване на по-стари екземпляри, когато му дойде времето.

Вземете полуузрели резници от издънките от текущия сезон през септември, в идеалния случай с дължина от 10 до 15 сантиметра, без цветове. Искате свежи, здрави издънки, които са станали малко твърди и покафенели през вегетационния период.

Резниците ви от калифорнийски люляк ще мразят мокри крака, така че саксия с добър дренаж е идеална. Може да им отнеме няколко месеца, за да развият корени, така че е необходимо известно търпение за този издръжлив храст.

Един последен съвет: прекомерното поливане е най-големият грях при вземане на резници. Затова не забравяйте да поливате пестеливо и да добавите малко пясък, чакъл или перлит към почвата си, за да я направите добре дренирана. Разбира се, известно задържане на вода не е лошо нещо, но е добре да избягвате преовлажнена почва на всяка цена, когато става въпрос за размножаване на тези растения през септември.