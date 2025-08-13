Ако листата на петунията пожълтяват - веднага проверете това

Жълтите листа на петунията често сигнализират за проблем като недостиг на хранителни вещества, прекомерно или недостатъчно поливане, вредители или липса на слънчева светлина.

Подхранвайте петуниите на всеки две до три седмици, поливайте редовно, но им позволявайте да изсъхнат междувременно и се уверете, че получават шест до осем часа слънце.

Отстранете старите цветове и повредените листа, за да насърчите новия растеж и да удължите цъфтежа на растението.

Петуниите, известни с ярките си цветове , са едни от най-лесните цветя за грижа и отглеждане във вашата цветна леха на открито.

Въпреки че са много непретенциозни към грижите си, има случаи, в които може да започнете да забелязвате, че зелените листа придобиват грозен жълт оттенък. Когато това започне да се случва, е важно незабавно да идентифицирате проблема, за да можете да се грижите за вашите петунии, докато се възстановят .

Ето шестте най-важни причини, които причиняват пожълтяване на листата на петунията, според експерт, и как да се отстрани всяка причина.

Дефицит на хранителни вещества

След като сте засадили петуниите си, полели сте ги достатъчно и видите, че растението се е утвърдило, работата не спира дотук. Без да се уверите, че петуниите ви получават постоянни хранителни вещества, може да започнете да виждате пожълтяване на листата.

„След първоначалното засаждане е важно да подхранвате петуниите си редовно на всеки две до три седмици“, казва Ондреа Кид, водещ флорален дизайнер и основател на Sowing Joy Farm. „Предлагам естествен тор като Neptune's Harvest и горна обработка с отливки от червеи. Тези естествени торове подобряват почвата ви, без да причиняват изгаряния.“

Тя също така казва, че ще можете да разберете, че липсата на хранителни вещества е водещата причина за пожълтяване на листата, ако няма сухота или влага в почвата.

„Доброто подхранване, последвано от редовни последващи подхранвания, ще реши този проблем“, добавя тя. „Ще искате да премахнете всички грозни листа, за да позволите на хранителните вещества да отидат до нови растения и корени.“

Преполиване

Разбира се, водата играе огромна роля за това дали ще започнете да забелязвате пожълтяване на листата на вашите петунии. Един от начините, по които водата може да доведе до този цвят на листата, е прекомерното поливане.

„Петуниите обичат предвидимите графици за поливане, но обичат водата да пресъхва малко между поливанията“, казва Кид. „Основните симптоми на преполиване при петуниите са влажни или кашави пожълтели листа в долната част на растението.“

Тя също така казва, че може да видите кореново гниене и много влажна и подгизнала почва като други потенциални симптоми на преполивана петуния.

Добрата новина е, че тя казва, че този проблем е лесно решение, от което вашето растение може да се възстанови!

„Оставете горния слой (около 2,5 см) да изсъхне между поливанията“, казва Кид. „Колко бързо ще изсъхне ще зависи от околната среда, така че проверявайте почвата често.“

Недостатъчно поливане

Докато прекомерното поливане е често срещана причина за пожълтяване на листата на петунията, същото важи и за недостатъчното поливане.

„Ако листата на петунията ви изсъхват и стават хрупкави, а почвата ви е суха, е много вероятно причината да е недостатъчното поливане“, казва Кид. „Искате горният слой на почвата ви да изсъхне между поливанията, но не до степен, в която да имате повече от около 2,5 см много суха почва.“

Кид казва, че недостатъчното поливане също е лесно решение, както и прекомерното поливане.

„Просто отстранете всички изсъхнали листа, накиснете добре петуниите, за да обезмаслите почвата, и след това следете сухотата на почвата и поливайте, ако е необходимо.“

Ако живеете в район, който е предразположен към суха жега, вятър и много високи температури, Кид предлага да поливате растението ежедневно вечер, за да има време то наистина да поеме водата.

Вредители и болести

Както повечето растения, петуниите са податливи на случайни нашествия на вредители и болести . Това е и често срещана причина за пожълтяване на листата, която според Кид е важно да се открие в ранните етапи.

„Най-често срещаният вредител, който обича да нахлува в петуниите, са листните въшки“, споделя Кид. „Често проверявайте растенията си за признаци на вредители и при първите признаци на заразяване с листни въшки , предлагам третиране с вода, което ще доведе до падането на листните въшки.“

За болести, Кид казва, че петуниите най-вероятно се заразяват с вируса на тютюневата мозайка, който, за съжаление, няма лечение.

Липса на слънчева светлина

Петуниите растат най-добре на място, което им позволява да получават поне шест до осем часа пряка слънчева светлина. Без това е възможно да започнете да виждате жълти листа по растението си.

„За да отстраните този проблем, преместете петуниите си на слънчево място или отстранете всички надвиснали листа от други растения, които може да причиняват сенчестите усещания.“

Добрата новина е, че Кид казва, че петуниите са лесни за преместване и са много толерантни, когато се налага да се преместят на друго място.

„Ако трябва да ги преместите от земята, изкопайте около растението с лопата, за да сте сигурни, че получавате всички корени, и ги заменете на слънчева зона с дупка с подобен размер“, казва тя.

Възраст

И накрая, възрастта на петунията може да играе роля в пожълтяването на листата. Кид казва, че това е много често срещано, тъй като растението ще пожълтява и изсъхва с напредване на възрастта.

„За да удължите живота и сезона на вашата петуния и да я поддържате в най-добрия си вид, изсушете всички прецъфтели и увяхнали цветове “, казва Кид. „Като не позволите на цъфтежа да се размножи, това ще накара петунията да мисли, че трябва да продължи да цъфти.“