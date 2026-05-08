Без химия: Растения, които държат мухите далеч от дома ви

Някои растения като босилек, лавандула и невен естествено отблъскват мухите със силните си аромати.

Тези растения могат да се отглеждат в градини или контейнери, за да се създаде външно пространство без мухи.

Мухите избягват тези растения поради острите им миризми, което ги прави естествено средство за отблъскване на вредители.

Няма нищо по-дразнещо от муха, която бръмчи около главата ви (добре де, освен комар ). Как се предполага, че ще се насладите на студения си чай в градината, когато този вредител е безмилостен? Макар че не мога да обещая, че всяка муха ще се разсее, има растения, които мухите избягват заради острите им (поне за муха) миризми. Независимо дали ги засаждате в градината или в контейнери, предлагам да обградите любимото си място за сядане на открито с тези растения, които държат мухите далеч.

Босилек

Босилекът е едногодишна билка, която може да държи мухи и комари далеч благодарение на силния си аромат. Той е и средство за отблъскване на вредители като листни въшки, акари и доматени рогови червеи в градината. Помислете за засаждане на няколко вида, като например широколистни италиански босилек или лилав босилек, както и тайландски босилек, както за готвене, така и за визуален интерес. Ако планирате да събирате реколта за готвене, засадете го в средата на лятото, за да поддържате босилека да расте добре до есента.

Лавандула

Ароматът на лавандула може да е успокояващ за сетивата ви, но е неприятен за вредители като мухи, комари, бълхи и молци. Тъй като много сортове лавандула предпочитат хладни лета, каквито не се срещат на юг, търсете сортове като „Dutch“, „Provence“ или „Grosso“, които са по-устойчиви на топлина. Контролът на влагата обикновено е по-лесен при отглеждана в контейнери лавандула, отколкото в градината.

Невенчета

Невенчетата са почти стандарт в повечето южни градини. Те виреят на пълно слънце и топлина и са донякъде устойчиви на суша. Тези ярки, живи цветове в нюанси на жълто, оранжево и червено също отблъскват мухи и други насекоми благодарение на острите си миризми. Красотата и отблъскването на вредители са идеално съчетани.

Градински чай

Градинският чай е малък, вечнозелен храст, който се развива най-добре в по-хладни зони за отглеждане без висока влажност. Изберете сорта „Berggarten“ за по-добри резултати и устойчивост на плесен. Можете да берете овалните, сиво-зелени листа за готвене (изсушете ги за дресинг за Деня на благодарността). Градинският чай се радва на пълно слънце и отблъсква мухи, мравки и комари.

Мента

Ако разгледате репеленти против насекоми без пестициди, много от тях съдържат масло от мента. И така, защо да не засадите малко мента в градината? Както вероятно знаете, ментата се разпространява бързо, така че използвайте саксия или я контролирайте, като я разреждате редовно. Лесно е да отглеждате нови растения от резници, разделяне или разсад. Берете листата често за вашия студен чай и юлипс, за да предотвратите израстването на растенията и цъфтенето им.