Екзотична и полезна: Защо да засадите перуанска ябълка в градината

Nicandra physalodes радва с екзотичния си вид и едновременно с това действа като естествен пестицид. За съжаление, цветовете ѝ траят само един ден, но растението ефективно отблъсква упоритите комари и мухи, подкрепяйки екологичното опазване на вашата градина. Научете за изискванията на т.нар. „перуанска ябълка“ или „мухогонка“ и защо си струва да я засадите и в градината си.

Nicandra physalodes - цвете за един ден

Nicandra physalodes е едногодишно декоративно растение от семейство Solanaceae, произхождащо от Перу. Перуанската ябълка се характеризира с бърз растеж и разпростиращ се, чадърообразен хабитус. Листата ѝ са големи, назъбени и разположени спираловидно с характерни тъмни точки по листната плоча - струпвания от власинки, които изпълняват защитна функция. Стъблата на растението първоначално са зелени, но с течение на времето стават лилави, което засилва декоративната му привлекателност.

Никандра може да достигне 90-150 см височина и подобна ширина. Цъфти от юни до октомври, като през това време е покрита с единични, изправени, камбанковидни, светлолилави цветове. Те достигат приблизително 4-5 см в диаметър и се появяват последователно в пазвите на листата. Цветовете на Никандра се отварят само в слънчеви дни и всеки един се задържа на растението за кратко време – понякога само един ден.

След цъфтежа растението образува декоративни съцветия. Това са лилави плодове, скрити в сраснали чашелистчета – подобни на добре познатия физалис, от който идва и полското име на растението. Първоначално подутият „фенер“ е светлозелен, но с течение на времето се появяват лилави ивици.

С началото на узряването на плода външната му обвивка изсъхва и се разцепва. След това светлокафявото зрънце пада на земята, освобождавайки маса от малки семена. Важно е да се помни, че всички части на растението съдържат токсични алкалоиди, като най-високите концентрации се откриват в семената и плодовете. Следователно, растението не е подходящо за консумация и не трябва да се засажда на места, посещавани от деца.

Изисквания и отглеждане

Растението е лесно за отглеждане, но е чувствително към ниски температури и суша. Предпочита слънчеви места с поне 6 часа пряка слънчева светлина дневно. Това е изключително топлолюбиво растение, което расте най-добре при температури от 18-25°C. Поради сравнително високия си ръст, най-добре е да се засажда на места, защитени от силни ветрове. Никандра предпочита плодородна и добре дренирана почва с pH близко до неутрално (pH 6,0-7,5). Почвата трябва да се поддържа леко влажна през цялото време.

Растението може да се отглежда от разсад. Засейте семената през март или април под покритие на дълбочина около 1 см. Поникването се случва след 2-3 седмици при температура от 18-20°C. Изпикирайте разсада, когато има два чифта листа, и го засадете в земята в края на май, като оставите разстояние 30-50 см х 40 см един от друг. Никандра може да се засее и директно в земята в края на април, въпреки че това може леко да забави цъфтежа.

Грижата за Никандра включва редовно поливане, особено в горещо време, като се избягва преовлажняване. Торете на всеки две седмици с многокомпонентен тор за цъфтящи растения. За да намалите самозасяването, е добре да премахвате избледнелите цветни главички навреме. Никандра може да се нуждае от защита от листни въшки и охлюви.

Естествена защита срещу комари и мухи

Никандра физалис може да помогне в борбата с досадните комари и мухи, действайки като естествен репелент. На английски дори се нарича shoo-fly plant, което буквално означава „мухогонка“. Това е възможно благодарение на отличителния аромат, излъчван от листата и стъблата ѝ – летливите химични съединения се отделят най-силно, когато са повредени или смачкани, както и в по-топли, слънчеви дни.

Много градинари се кълнат в ефективността на растението в отблъскването на упорити насекоми. Засадено близо до вътрешни дворове, балкони или пътеки, то намалява наличието на комари и мухи, въпреки че не ги елиминира напълно. Можете да комбинирате Никандра с други репелентни растения, като лавандула, здравец или босилек.

Никандра физалис е идеална за цветни лехи, където, поради високия си ръст и разпръснатия, понякога храстовиден хабитус, може да осигури интересен фон за по-малки растения. Лилавите ѝ стъбла създават поразителен контраст със светлозелените листа и благодарение на бързия си растеж, бързо ще запълни празните пространства в слънчевите лехи.