Къде в дома си трябва да поставите змийското растение?

Известно е, че змийските растения са лесни за грижи и често се появяват в списъци с растения, които могат да понасят слаба светлина. Но тези растения предпочитат светлина и в естествената си среда растат на пълно слънце. Тези растения могат да понасят слаба светлина за известно време, но бавно умират при слаба светлина, казва Лесли Ф. Халек , сертифициран професионален градинар.

Проблемът е, че няма да разберете, че е нещастно, докато не премине в режим на оцеляване.

Защо слабо осветените или тъмните ъгли не са идеални?

Змийските растения, както повечето растения, се нуждаят от светлина, за да растат. „Светлината е източникът на енергия за растението, точно както храната е за нас“, казва Джъстин Ханкок , градинар в Costa Farms. Така че змийското растение без достатъчно светлина бавно ще умре, казва той. „Без достатъчно светлина растението бавно ще умре от глад.“ Това може да звучи грубо, но точно това се случва, когато тези издръжливи растения не получават достатъчно светлина, за да растат.

Змийските растения растат бавно, така че ако ги поставите в тъмен ъгъл или място с недостатъчна светлина, може да отнеме известно време, за да разберете, че растението ви страда или не се справя добре. „Поради естеството на листата си , то не ви показва лесно, че е нещастно, както много други стайни растения“, казва Ханкок. „Не увяхва; новият растеж не става особено дълъг или разтеглив.“

Ако сте поставили вашето змийско растение в тъмен ъгъл, един от признаците, че тъмният ъгъл не е любимото му място, е, че след няколко месеца то няма да има нови издънки или все още изглежда по същия начин, както когато сте го донесли у дома, казва Рафаеле Ди Лало , основател на Ohio Tropics и автор на Houseplant Warrior: 7 Keys to Unlocking the Mysteries of Houseplant Care. Обърнете внимание и наблюдавайте дали вашето змийско растение развива нови листа, това е знак, че харесва местоположението си. „Ако не произвежда нови листа след няколко месеца, вероятно не е щастливо“, казва Ханкок. Когато змийското растение има високи, вретеновидни листа, изтъняващи листни остриета или не расте, рецептата на Халек е да му се даде повече светлина.

Къде да поставите змийско растение

Змийските растения обичат светлината, въпреки че непрекъснато се появяват в списъците с места с ниска осветеност. „Змийските растения искат колкото се може повече светлина“, казва Ханкок. И така, къде е най-доброто място да ги поставите в дома си? „На около метър от прозорец с източно или западно изложение е идеално за най-щастливото, най-здравословното и най-силното змийско растение, което можете да отглеждате“, казва той. Ако нямате прозорец с източно или западно изложение или не сте сигурни дали вашето змийско растение получава достатъчно светлина, Ханкок рисува картина на най-малкото количество светлина, което едно змийско растение може да понесе. „Минималното количество светлина, което препоръчвам, е достатъчно, за да четете книга/списание през целия ден, но повече светлина почти винаги е по-добре от по-малко“, казва той.

Използвайте изкуствено осветление като резервно копие

Колкото по-малко светлина получава едно змийско растение, толкова по-малко расте. Ако нямате много естествена светлина в дома или офиса си, добрата новина е, че змийските растения могат да се справят с вътрешно осветление. „Змийските растения не се нуждаят от слънчева светлина, за да растат – изкуственото осветление е напълно достатъчно“, казва Ханкок. „По-важно е количеството светлина, отколкото самият източник на светлина.“

Трябва ли да поставите змийско растение на слаба светлина?

Бързият отговор е „не“. Змийските растения няма да виреят при слаба светлина. Ако искате растението ви да е щастливо и да расте добре, изберете място в дома си, където то се радва на слънчева светлина. „Докато змийските растения понасят слаба светлина, те всъщност не я харесват“, казва Ханкок. „Те ще оцелеят, но няма да виреят.“ В крайна сметка целта на стайните растения не е те да се развиват, а да се развиват добре. Змийските растения, които не получават достатъчно слънчева светлина, могат да отслабят растението и да го направят по-податливо на болести или вредители. „Полезно е също да се има предвид, че колкото по-малко светлина получава едно растение, толкова по-малко енергия има, така че е по-вероятно да бъде стресирано от други причини“, казва Ханкок.

Какво да направите, ако растението ви не расте

„Змийско растение, което изглежда по същия начин като преди няколко месеца, вероятно означава, че не произвежда нов растеж. Ако вашето змийско растение не расте, най-доброто нещо, което можете да направите, е да потърсите причината и да се опитате да я отстраните“, казва Ханкок. Първата стъпка е да се уверите, че получава достатъчно светлина, тъй като това често е виновникът. Ако е в тъмен ъгъл, тогава ще искате да му дадете повече светлина.

„Ако имате по-светло място за вашето растение или искате да му дадете малко допълнителна светлина от LED лампа, това може да помогне“, казва той.

Ако вашето змийско растение е на светло място и не е добре, проверете почвата. „Ако почвената смес е прекалено суха, може да се окаже полезно по-често поливане“, казва Ханкок. „Проверете корените, за да се уверите, че не са обвързани с корените. „Саксията е пълна с корени и те растат в тесни кръгове около вътрешността на саксията“, казва той. „След това пресаждането в по-голяма саксия може да помогне за намаляване на стреса.“