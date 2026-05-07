Как да отглеждате спанак у дома за бърза и прясна реколта

Спанакът е чудесен не само за салати, но и студоустойчив листен зеленчук, идеален за отглеждане във вашата градина. Тъй като предпочита умерени температури, спанакът вирее чудесно в ранна пролет или късна есен, когато температурите са меки. За да ви помогнем да отглеждате този вкусен зеленчук във вашата градина, разговаряхме с експерти, които споделиха своите съвети за засаждане, прибиране на реколтата и съхранение на спанак.

Кога да засадите спанак

Кога да засадите спанак

Спанакът е култура, подходяща за хладен сезон и предпочита умерените температури на пролетта и есента. „Спанакът се засажда най-добре в началото на пролетта или есента“, казва Сара Рубенс, сертифициран градинарски консултант и основател на Seed to Sanctuary. Горещото време кара растението да се развие бързо. Когато спанакът се развие, растението фокусира енергията си върху производството на цветове и семена, а не на листа. За да избегнете поникването, засадете спанака четири до шест седмици преди последната слана във вашия регион или го засадете в края на лятото за есенна реколта.

Как да засадите спанак

Спанакът е лесен за отглеждане от семена. Засейте семената на място, което получава достатъчно слънчева светлина и има добре дренирана почва. Стъпките са едни и същи, независимо дали засаждате спанак в контейнери, повдигнати лехи или директно в земята.

Разрохкайте почвата в градинската си леха и добавете компост , за да подхраните спанака.

Засадете семената на разстояние около 5 см едно от друго и на дълбочина 1,2 см. Разстоянието между редовете трябва да е 30 см.

Поливайте разсада редовно, за да поддържате почвата влажна, а не премокрена.

След като разсадът поникне, разредете го на разстояние от 10 до 15 см един от друг.

Как да се грижим за спанака

Спанакът е лесен за поддръжка зеленчук, но се нуждае от точното количество слънчева светлина, добре дренирана почва, адекватно поливане и умерени температури, за да вирее.

Слънчева светлина

Спанакът се нуждае от поне четири часа слънчева светлина дневно, но идеалният период е от шест до десет часа на ден. „Както повечето зеленчуци, той ще расте по-бързо, когато е поставен на пълно слънце“, казва Каспер. „Ако отглеждате през лятото, частично слънце или сянка от плат ще помогнат за увеличаване на периода за прибиране на реколтата.“

Как да помогнете на спанака да оцелее през суровото зимно време

Почва

Спанакът вирее добре в повечето видове почви , стига почвата да е добре дренирана. Въпреки това, ще видите по-силен растеж в богати на азот почви, пълни с органична материя, отбелязва Каспер.

Вода

Листният спанак вирее добре в равномерно влажна, но не преовлажнена почва. За здрава и процъфтяваща реколта, спанакът трябва да получава от 2,5 до 5 см вода седмично. Ако не получава достатъчно вода, той ще придобие горчив вкус.

Тор

За плодовити растения, наторете почвата си около четири седмици след прореждането на разсада от спанак. Спанакът реагира добре на листно приложение на богат на азот тор, направен от водорасли или риба, казва Каспер.

Как да съберем спанак

Как и кога берете спанак зависи от това дали отглеждате бейби спанак или по-големи листа.