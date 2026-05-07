Бързорастящи едногодишни растения, които виреят на пълно слънце

Едногодишните растения имат кратък живот, така че няма време за губене, ако искате да се насладите максимално на слънцелюбивите цветове този сезон. Независимо дали изберете монохромна цветова схема или предпочитате цветна градина с дъга от цветове, бързорастящите едногодишни растения ще ѝ помогнат да се запълни бързо. Слънчевите дни, редовното поливане и редовното отстраняване на пресъхналите цветове ще поддържат цветните ви лехи в цвят от пролетта до есента. Напълнете градината си с тези бързорастящи едногодишни растения , които виреят на слънце.

Циния

Циниите цъфтят около шест до осем седмици след засяването на семената и ще продължат да цъфтят от лятото до първите силни слани. Пълното слънце и топлите температури ще ускорят растежа им, така че не ги засаждайте, докато не отмине заплахата от слана. Засадете ги до съпътстващи растения като нискорастящи винкаси, ярка салвия или близо до увяхващи щракачи, за да запазите цвета си през сезона.

Невен

Семената на невен покълват в рамките на една седмица и могат да цъфтят само след осем седмици. Ускорете сезона, като започнете да засаждате семена на закрито четири до шест седмици преди последната слана за сезона. Златистите цветове ще озарят всяко градинско пространство, а невенът е популярен избор за естествено отблъскване на листни въшки и белокрилки. Оставете почвата да изсъхне между седмичните поливания и отстранете прецъфтелите цветове, за да насърчите по-пълноценния растеж.

Петуния

Оставете петуниите на пълно слънце и ще имате пълноценна цветна леха за нула време. Петуниите узряват за шест седмици, разпростирайки се на 90 до 120 см с тръбовидни цветове. Очаквайте цъфтеж до първата слана, освен ако не живеете в зони 10-11, където петуниите могат да се отглеждат като многогодишни растения целогодишно. Редовно отстранявайте отцъфтелите цветове за цъфтеж през цялото лято.

Милион камбани

Милионните камбанки са нежни многогодишни растения, които често се отглеждат като едногодишни. Засадете ги като бордюри или в цветните си лехи за непрекъснат цъфтеж от лятото до първите слани . Тъй като това растение расте бързо, можете да го отглеждате и като почвопокривно растение, за да запълните оскъдни места, във висящи кошници или в контейнери. Колибри, пчели и пеперуди посещават малките фуниевидни цветове в нюанси на синьо, лилаво, бордо, оранжево, розово, жълто, бяло.