Бране и съхранение на круши – ето как да запазите плодовете твърди и сочни за дълго време

Крушите са едни от най-търсените есенни плодове в овощната градина и в кухнята. Но твърде ранното бране ги лишава от вкуса и сочността им, докато твърде късното такова води до бързото им гниене и загуба на хранителната им стойност. И така, как да разпознаете идеалното време за бране и как да съхранявате крушите, за да ги запазите свежи до няколко месеца? Предлагаме кога да започнете да берете круши и как да ги съхранявате, за да се наслаждавате на вкуса им дълго време.

Кога да започнете да берете круши?

Брането на крушите изисква специално внимание, тъй като плодовете узряват неравномерно и външният им вид не винаги показва готовност за бране. Най-важният сигнал са дръжките – когато покафеняват, но месестата част остава твърда, това е знак, че крушата е достигнала зрялост за бране. Трябва да обърнем внимание и на това колко лесно плодът се отделя от клона – ако се отделя лесно с леко завъртане около дръжката, е най-подходящото време.

Летните сортове круши, като например „Уилямс Крист“, узряват през юли и имат нежна, бързо омекваща плът. Поради тази причина те не са подходящи за дългосрочно съхранение и е най-добре да се консумират веднага след бране. Зимните сортове – „Конференция“ и „Абате Фетел“ – се берат през втората половина на септември и през октомври, преди да омекнат напълно. Тези сортове понасят най-добре съхранението на студено и развиват пълния си вкус едва след няколко седмици отлежаване. Твърде късното бране ще доведе до бързо омекване на плодовете и тяхната склонност към гниене, докато твърде ранното бране ще доведе до загуба на вкус и сочност.

Изследвания, проведени в Института по градинарство в Скерневице, публикувани през 2019 г. като част от конференцията MPS-SAD, ясно показват, че отлагането на беритбата на крушите само с няколко дни може да съкрати срока на съхранение на плодовете с до 1/3. Това се дължи на ускоряването на метаболитните процеси, които водят до по-бърза загуба на твърдост и податливост на болести при съхранение.

Крушите са източник на фибри, витамин C и полифеноли, които поддържат имунитета и имат антиоксидантни свойства. Според изследване на университета Тарим от 2025 г., съдържанието на тези ценни съединения се поддържа на по-високо ниво, ако плодовете се берат в оптималното време и се съхраняват в контролирана атмосфера. Това е още една причина да не отлагаме решението за прибиране на реколтата до последния момент – тъй като това определя както вкуса, така и хранителната стойност на плодовете, които достигат до нашите трапези.

Съхранение на круши – какво трябва да знаете

След бране на крушите е необходимо да забавим процесите, които протичат непрекъснато в плодовете: дишане, транспирация и зреене. Ако узреят твърде бързо, губят своята твърдост, аромат и хранителна стойност. Следователно, трябва да създадем подходящи условия за съхранение. Според информация, предоставена от Калифорнийския университет в Дейвис, оптималната температура за повечето европейски сортове е около 0°C с относителна влажност 90-95%. При такива условия зимните сортове могат да узреят до 4-5 месеца, като постепенно развиват пълния си вкус.

Пластмасовите щайги с капацитет 5-15 кг са най-подходящи за съхранение на круши – те са леки, лесни за почистване и не абсорбират влага, за разлика от картонените. Не бива обаче да ги препълваме, тъй като смачканите плодове гният по-бързо. Крушите могат да се съхраняват в мазе до първите слани, но ако не се контролира влажността, срокът им на годност ще се съкрати. Ако кората започне да се набръчква, това е знак, че плодът вече е загубил 4-5% от влагата си. Струва си да се помни също, че сортовете без естествено восъчно покритие увяхват по-бързо – следователно те изискват специални грижи.

Как да съхраняваме крушите, преди да узреят?

Първите часове след прибирането на реколтата определят колко дълго крушите ще запазят свежестта и хранителната си стойност. През този период те са особено податливи на повреди и инфекции, така че си струва веднага да следвате няколко прости правила:

Сортирайте плодовете при прибиране на реколтата: дори най-малката рана по кожата може да доведе до гъбични инфекции. Плодовете с пукнатини, натъртвания или признаци на заболяване трябва да се преработят незабавно. Това ще предотврати ускоряването на разваляне на цялата партида от един-единствен повреден плод.

Избягвайте миенето на крушите веднага след прибиране на реколтата: въпреки че интуицията подсказва почистване на плодовете, влагата по повърхността им насърчава растежа на патогени. Най-добре е крушите да се мият непосредствено преди консумация.

Охладете плодовете бързо: изследване, проведено върху сорта „Яли“ от университета Шанси през 2023 г., показа, че бързото понижаване на температурата забавя развитието на обезцветяване на сърцевината и намалява гъбичната активност в сравнение с по-бавното охлаждане.

Внимателно опаковайте плодовете: най-добре е крушите да се поставят поотделно в добре проветриви щайги, като се избягва струпване и остри ръбове.

