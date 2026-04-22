Бързорастящи едногодишни растения, които виреят на сянка за пищна градина

Когато топлото време се завърне, е съвсем естествено градинарите да искат двор, пълен с цветя , възможно най-скоро. Ако обаче имотът ви има много сянка, това може да е малко предизвикателство, тъй като само определени растения ще виреят в тези условия.

За щастие, има редица бързорастящи едногодишни растения, които могат да виреят дори на сянка. Разговаряхме с експерти за тези сортове – и как да се грижим за тях, за да имате цветна градина за нула време.

Бегонии

Бегониите могат да виреят в сенчести градини . Тези възхитителни червени и розови цветя могат да се отглеждат в контейнери и дори да виреят на закрито, ако нямате много външно пространство.

Елин Харисън, експерт по растенията в Planta, препоръчва по-специално бегониите тип „ангелски крила“, отбелязвайки, че новите резници могат да се превърнат в добре вкоренено растение с височина 15 см за шест до осем седмици.

Градинарката Дженифър Петриц препоръчва бегонии от сорта рекс, които ще виреят в сенчести контейнери.

Импатиенс

Импатиенсът е изпитан и верен с причина, казва Петриц. „Цъфти добре на умерена сянка. Белият импатиенс е отличен в сенчести лунни градински лехи.“

Харисън препоръчва двойни импатиени, които според нея ще пораснат само няколко седмици след засаждането. „Идеални са за контейнери, висящи кошници и масови засаждания за пълен, пластов цвят и текстура“, добавя тя.

Каладиум

Искате да добавите малко цвят към градината си? Ярко оцветената зеленина на каладиума е истинско шоу.

„Каладиумът е чудесен за запълване на сенчеста леха или като разкрасителна съставка в голяма саксия“, казва Петриц. „Номерът с тях е да не ги засаждате твърде рано – те се цупят при по-ниски температури на почвата.“

Колеус

„Не мога да го кажа достатъчно – има колеус за всеки и за всяка градина“, казва Петртиз. „С множество различни сортове, това е убийствено листно растение за сенчести места.“

Харисън препоръчва кралски колеус, тъй като неговите „големи, драматични листа помагат за създаването на незабавен, пълен вид“. Тя добавя, че резниците могат да процъфтяват и да се превърнат в голямо растение само за четири седмици.

Папрат от лисича опашка

Папратта от лисича опашка добавя текстура към вашата градина, балансирайки някои от ярките цветя и треви, които може да растат наблизо.

„Това е идеално за добавяне на малко архитектурен стил към засаждане в голям контейнер и е толерантно към силна сянка “, казва Петриц. „Регулярното поливане ще му помогне да изглежда най-добре през есента.“