Как да отглеждаме краставици в саксии

Краставиците са прекрасни растения, които ще растат добре в лятна градина, но ако нямате много място, можете да ги отглеждате и в саксии и контейнери. Този метод е не само по-удобен, но и прави краставиците още по-достъпни за отглеждане от начинаещите градинари.

Разбира се, отглеждането на всяко растение в саксия ще изисква малко по-различен подход от отглеждането му в градина и краставиците не са изключение.

Сортове краставици, които можете да отглеждате в контейнери

Тъй като краставиците са сравнително лесни за отглеждане, можете да засадите почти всяка от тях в контейнери. Някои обаче може да са малко по-добър избор от други.

„Склонна съм да се придържам към храстовидни краставици, защото заемат по-малко място и не е необходимо да поставям пергола или друг вид опора“, казва Ники Джабур, основател на Savvy Gardening. Тя също отглежда краставици в контейнери от десетилетия. „Вместо това добавям стандартна клетка за домати към контейнера, която да служи като опора.“

Джабур препоръчва сортовете Quick Snack и Bush Slicer, по-специално заради компактния им размер. Има и лозови краставици, макар че те заемат повече място, което не е идеално за градинарство в контейнери. Ако обаче това е по-скоро за вас, тогава Джабур предлага сортовете Diva или Suyo Long.

Кога да засаждаме краставици

Краставиците виреят най-добре при по-топли температури и сезони, така че е най-добре да ги засадите, след като рискът от замръзване е отминал, казва Джабур.

„Посейте семената директно на половин инч дълбочина или пресадете енергични разсади, когато температурата е постоянно над 60 градуса по Фаренхайт“, казва тя.

Изисквания за грижа

Има много предимства при отглеждането на краставици в саксии и контейнери, но има и някои допълнителни изисквания за грижа, които трябва да се имат предвид. Ето няколко, които експертите подчертават.

Слънчева светлина

Краставиците се нуждаят от около 6 до 8 часа слънце на ден, независимо дали ги отглеждате в градина или в саксия. Допълнителното предимство на наличието на контейнер обаче е, че можете да го преместите на по-слънчево място през целия сезон.

Вода

Ще трябва да поливате саксийните краставици по-често, отколкото тези, отглеждани в градината. „Стремете се да поддържате почвената смес в саксиите влажна през цялото време, но никога подгизнала“, казва Гай Бартър, главен градинар в Кралското градинарско дружество. „Автоматична напоителна система с таймер е добра инвестиция за заети хора.“

Ако предпочитате сами да поливате, Джабур препоръчва поливане при нужда, а не по график. „Забодете пръста си в растящата смес – ако е суха около сантиметър, вземете лейката или маркуча“, казва тя. „Стремете се да напоите сместа напълно. Излишната вода трябва да изтича от дренажните отвори.“

Маркъс Бриджуотър, основател на Garden Marcus, препоръчва използването на един или два теракотени, самополиващи се растения, в зависимост от размера на саксията. „Това може да е достатъчно, за да поддържа растението натежало и влажно през горещите пролетни и летни дни“, казва той.

Почва и тор

Едно от предимствата на отглеждането на краставици в саксии е, че можете да персонализирате и настройвате почвената смес.

„Обичам да засаждам саксийните си краставици в смес от почвена смес и компост в съотношение 50/50, като добавям и гранулиран органичен растителни тор“, казва Джабур. „Краставиците имат високи нужди от плодовитост и влага, [така че това] осигурява идеални условия за растеж.“

След това можете да продължите с редовни дози течен органичен тор всяка седмица или две. Джабур препоръчва рибена емулсия.

Размер на саксията

Бартър предлага засаждане в саксия с диаметър около 60 см. Не забравяйте да вземете предвид колко краставици планирате да отглеждате и колко място ще заемат.

„Големите контейнери побират по-голям обем почва и следователно изсъхват по-бавно от по-малките саксии“, добавя Джабур. „Също така, уверете се, че контейнерите ви предлагат добър дренаж. Ако рециклирате 5-литрова кофа за вашите саксийни краставици, добавете пет или шест дупки на дъното на кофата.“

Пресаждането не е необходимо. Всъщност, това може да окаже прекомерен стрес върху растението и да повлияе на производството на цветове и плодове.

Как да събираме краставици

Да знаете кога да берете краставиците си е важно не само за да си набавите вкусни зеленчуци, но и за да поддържате постоянни доставки през целия сезон.

„Берете плодовете редовно, след като върхът им стане горе-долу успореден и не е заострен“, казва Бартър. „Всички плодове, които узреят, ще потиснат по-нататъшния цъфтеж и реколтата ще приключи.“

Освен това, Джабур препоръчва сукцесивно засаждане като начин за гарантиране на бъдещи реколти. „След няколко седмици плододаване, краставиците започват да се забавят“, казва тя. „Аз засаждам втори контейнер месец по-късно. Тази нова реколта ще започне да плододава точно когато първоначалните растения започнат да се свиват.“