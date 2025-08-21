Цветя, на които НЕ трябва да премахвате цветовете в края на сезона

Лятото е сезон, белязан от много неща – по-топли дни, изобилие от диви животни и цветя, цъфтящи в цялата си прелест. Обичам да ходя на летни разходки, разглеждайки цветята в моя район, както и тези, които се греят на слънце в двора ми. С напредването на седмиците обаче много от тези цъфтящи през лятото растения могат да изглеждат по-малко жизнени, с покафенели главички или избледнели венчелистчета, които често се нуждаят от оцветяване – действието по премахване на цветовете от растението, често за да се насърчи по-нататъшният цъфтеж и да се подреди външният му вид.

Всички ще ви завидят на двора, ако засадите тези есени цветя в предната част

За щастие, има някои летни цветя, които никога не е нужно да премахвате отцъфтелите цветове, и се надяваме, че ще имате и такива в градината си. Цветовете ви ще остареят и ще избледнеят с времето, но като напълните двора си със сортове, които не изискват премахване на отцъфтелите цветове, растенията ви ще останат свежи без тази допълнителна форма на поддръжка. Ето някои красиви цветя, които ще запазят свежестта си през целия сезон. Уверете се, че са част от вашите летни лехи и бордюри.

Бегонии

Още: Как да засадите луковици в саксии през есента

Ако търсите универсално едногодишно цвете, което цъфти през цялото лято и може да се добави към висящи кошници, лехи или бордюри, бегониите може би са точно това, което търсите. Има повече от 2000 различни растения от семейство Бегониеви, с разновидности, предназначени за всякакъв климат, от стайни бегонии до варианти, които виреят в топли открити райони.

Крис Линк, експерт по растенията в Plant Addicts , смята, че бегониите са отличен избор за градинари, които искат да избегнат досадното оцветяване на изсъхналите цветове. „Повечето бегонии се самопочистват, като пускат стари цветове и ги възстановяват с нови. Те са също така зашеметяващи и много практични за лятото“, казва Крис.

Сутрин или вечер - кога е правилно да поливате хортензиите през август

За да отглеждате бегонии успешно, Крис препоръчва да избягвате засаждането им на пълно слънце. „Тези цветя виреят на сянка до частично слънце“, казва той.

Гладка хортензия

Още: Най-красивите цветя, които цъфтят в края на лятото

Андрю Бънтинг, вицепрезидент по градинарството в Пенсилванското градинарско дружество , е особено привързан към сорта „Анабел“. „В средата на лятото тези впечатляващи цъфтящи храсти са покрити с изобилие от чисто бели цветни главички, които са идеално кръгли“, казва Андрю. „Тези цветове избледняват до лимоненозелено, а след това стават кафяво-кафяви, осигурявайки изобилие от декоративен интерес, преди да опадат сами“, добавя той.