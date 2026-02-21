Правителството на Гюров:

Голям църковен празник иде утре, 22 февруари, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

21 февруари 2026, 8:32 часа 194 прочитания 0 коментара
Голям църковен празник иде утре, 22 февруари, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

Утре, 22 февруари, отбелязваме голям църковен празник Неделя Сиропустна (Сирни заговезни) и намиране честните мощи на св. мчци Евгения. Празникът е познат още с имената Сирници, Сирни поклади, сирница, рия, запоставане, Прошка. Свързва се с редица традиции и обичаи - основният е искането на прошката, с която започва подготовката за Великденския пост. 

Този църковен празник е подвижен и винаги се отбелязва в неделята, която е 7 седмици преди Великден. Тази година той се пада на 22 февруари.

Откриването на мощите на светите мъченици в Евгения е важно събитие в православния календар. Според църковното предание, тези светци са загинали за вярата си по време на преследването на християните в Римската империя. Светите мощи са открити в местността Евгения (вероятно място близо до Константинопол или друга част на Византийската империя) чрез божествено откровение или чрез археологически разкопки. Откриването на мощите обикновено е съпроводено с чудотворни знамения, изцеления и повдигане на духовния живот на вярващите.

Сирни Заговезни 2026: Дата, обичаи, прошка и подготовка за Великденския пост

Църквата почита това събитие като свидетелство за нетленността на светостта и триумфа на вярата над смъртта. Такива мощи често са били пренасяни в църкви, където са се превръщали в обекти на почит и източник на благодат за верните.

Традиции и обичаи на Сирни заговезни

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На този ден вярващите се събират за вечерна служба в църквите и храмовете. След литургията следва взаимно опрощение, като всички искат един от друг прошка и взаимно си прощават за всичко сторено и изречено. 

Народната традиция повелява вечерта на празника децата да се съберат в дома на родителите си и всички заговяват с млечни храни. В нашето съвремие много семейства се събират на обяд.

По традиция прошка искат по-младите от по-старите - деца от родители, младоженци от кумове. "Господ да прощава, простен да си!" са думите, с които се отговаря и се дава прошка. В прошката се крие очистителна сила, която е и смисълът на самия пост. Целта е човек първо да се пречисти духовно и след това и на физическо ниво. 

Още: Кога е Сирни заговезни 2026: Как правилно да поискате прошка

Кукерство, ората копата, оруглюване, оратници, хамкане са дриги обичаи от народните традиции, с които се свързва този празник. На Сирни заговезни се палят огньове и факли, за които се вярва, че прогонват зимата и злото. Според народните вярвания колкото по-голям и висок е огънят, толкова по-голямо плодородите ще има. В много краища на страната запаленият огън се прескача за здраве и берекет.

Хамкането е интересен обичаи, който се харесва на малки и големи. Изпълнява се със сварено яйце или парче бяла халва, вързана за червен конец. Всички се опитват да отхапят от халва или да хванат яйце с уста, без ръце. Който успее да отхапе първи от халвата или да захапе яйцето, ще бъде здрав и честит  през цялата година.

На Сирни заговезни трапеза е с храни, които символизиращи прехода към поста - баница със сирене, варени яйца, варено жито и халва с ядки. Задължителна е традиционната погача или обредна питка. На този ден последно се консумират млечни и яйчни продукти, след това те се изключват по време на поста, който трае 48 дни. 

Забрани на Сирни заговезни

Основната забрана на този празник е свързана с вършенето на домакинска работа - домакините не трябва да вършат нищо у дома освен подготовката на ястията за трапезата. Забранено е да се пере, да се чисти и да се извършва тежка физическа работа.

Друга забрана, която трябва да се спазва е свързана с основния обичай на празника - нямате право да откажете даване на прошка, ако ви е поискана. Дори и да не желае да простите, не бива да го изричате. Вместо това трябва да кажете: "Простено да ти е". 

Още: Традиционна баница за Сирни Заговезни: Вкусът, който събира семейството около трапезата

  

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Сирни заговезни църковен празник
Още от Празници
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес