Как правилно да размножавате розмарин

Ако отглеждате розмарин като едногодишно или саксийно растение, опитайте да го отглеждате на закрито . Това може да е предизвикателство, тъй като розмаринът обича горещо и сухо време с изобилие от слънце. Затова у дома се уверете, че растенията са на пълно слънце, ако е възможно - южното изложение е най-добро. Контейнерните растения се нуждаят от добре дренирана почвена смес, която е лека. Тъй като розмаринът расте значително, той се нуждае от пресаждане поне веднъж годишно. Ще разберете, че е време за пресаждане, когато долните листа започнат да пожълтяват. Най-доброто време за пресаждане е през пролетта.

Вредители и проблеми

Лошият въздушен поток и високата влажност са значителни фактори за брашнеста мана и могат да причинят загуба на вкус на розмарина. Освен това, внимавайте за паякообразни акари, брашнести буболечки, белокрилки и листни въшки. Ако забележите някой от тези вредители, използвайте инсектициден сапун, за да ги отмиете.

Как да размножаваме розмарин

Най-добрият начин за размножаване на розмарин е чрез резници. Семената на розмарина покълват трудно и семената трябва да са с отлично качество, както и условията за отглеждане, за да пораснат семената.

Размножавайте се, като отрежете клон от съществуващо растение. Отстранете долната част на клона от листата и потопете края на резника в хормон за вкореняване. Добавете го в съд с безпочвена почвена смес и го поставете на светло място. Поддържайте почвата влажна и клонът би трябвало да пусне корени след няколко седмици и да е готов за засаждане. Можете да издърпате леко клона, за да видите дали има корени.

Растения-компаньони за розмарин

Цъфтящо зеле

Ароматът на розмарин държи вредителите далеч от цъфтящото зеле и други растения от семейство Брасика . Ярките му цветове се открояват на фона на обикновените зелени цветове на розмарина.

Зелен фасул

По-силният аромат на розмарина крие аромата на зелен фасул и други видове боб от мексиканските бобови растения, които са смъртоносни за бобовите растения.

Лавандула

Лавандулата и розмаринът имат еднакви изисквания към почвата и водата, а ароматите им се допълват взаимно. Зони 5-0

Как се съхранява розмарин?

За да запазите розмарина, изсушете нарязаните стъбла на въздух, като ги свържете на връзки и окачите с главата надолу на тъмно място с добра циркулация на въздуха. След като изсъхнат, отстранете листата от стъблата и ги съхранявайте в херметически затворен контейнер. Изсушеният, цял розмарин може да запази вкуса си до една година. Можете също да замразите цели стъбла в найлонов плик. За да използвате, отстранете колкото ви е необходимо листа от замразените стъбла. Нарежете добре листата преди употреба.

Кога е най-добре да се бере розмаринът?

Събирайте млади клонки от розмарин през пролетта и лятото за най-вкусните и ароматни билки за готвене или сушене.