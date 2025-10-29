Естествен и лесен начин за защита на ябълковите дървета от краста. Ето как го правят опитните градинари

Красата по ябълките е една от най-често срещаните болести по овощните дървета, която уврежда не само листата, но и плодовете. Въпреки че много градинари прибягват до пръскане с урея, има естествени методи, които ефективно ограничават развитието на болестта и укрепват имунитета на растенията. Научете как да предпазите ябълковите дървета от краста по лесен и екологичен начин.

Крастата по ябълките – най-често срещаната болест по ябълките

Крастата по ябълките е една от най-често срещаните и проблемни болести по ябълковите дървета. Директната причина за болестта е инфекция със спори на гъбата Venturia inaequalis, които зимуват предимно в паднали, заразени листа. През пролетта, когато температурите са няколко градуса над нулата, спорите се освобождават и се разпространяват от вятъра, заразявайки младите листа. Фактори на околната среда като висока влажност, прекомерно поливане и липса на вентилация в короната на дърветата също допринасят за развитието на болестта.

Първите симптоми на краста се появяват като неправилни, маслиненозелени петна по младите листа, които с времето потъмняват и покафеняват. Заразените листа се извиват и преждевременно окапват. По плодовете се появяват тъмнокафяви, груби, често хлътнали петна, което води до деформация на ябълките. Тежката инфекция кара плодовете да се напукват и да губят търговската си стойност, което ги прави негодни за консумация.

Ябълковата краста е трудна за пълно лечение, така че превенцията е най-ефективният начин за предпазване от нея. Струва си да изберете и устойчиви на краста сортове, като например „Topaz“, „Freedom“ или „Ariwa“.

Натурални средства за краста по ябълките – превенцията е по-добра

В случаи на инфекция, търговските овощни градини най-често използват фунгицидни спрейове. Есенното пръскане на ябълковите дървета с урея също е често срещано (края на октомври/началото на ноември). Това третиране е предназначено да ускори разлагането на листата, където спорите зимуват. Пръскането с урея обаче понякога може да причини повече вреда, отколкото полза – ако се прави неправилно, причинява изгаряния на листата, младите филизи и пъпките и може да направи ябълковото дърво по-податливо на зимни повреди.

Описаните методи обаче не са единствените методи за борба с инфекцията. В домашните овощни градини си струва да се използва естествена превенция. Основата за защита от краста по ябълките е поддържането на чистота под дърветата.

Освен това си струва да се използват натурални спрейове, като например хвощ. За да го приготвите, ви е необходим около 1 кг прясна билка или закупен от магазина екстракт. Нарежете хвоща, залейте го с литър вода и оставете да се накисне за 24 часа. След това просто варете сместа около 20 минути, оставете я да се охлади и я изсипете в бутилка с пулверизатор. Пръскайте на всеки 7-10 дни от пролетта до лятото, особено по време на висока влажност. Това третиране укрепва естествените защитни сили на ябълковото дърво и помага в борбата с гъбичните заболявания без използването на синтетични фунгициди.

За да се отървете от крастата по ябълката, направете това през есента