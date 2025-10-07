Заради свлачище: Затворен е пътят Пловдив - Смолян

Свлачище над Асеновград затвори пътя Пловдив – Смолян.

Скалната маса се е стоварила върху пътното платно 200 метра над Асеновград. Сигналът за свлачището е получен около 11.45 ч.

Вероятната причина за инцидента са проливните дъждове от последните дни. Няма пострадали сред преминаващите от там автомобили.

И в двете посоки автомобилите изчакват на място.

