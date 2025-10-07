Газирана вода у дома с машина Soda Pop на специална цена в Kaufland

Ритейлърът е подготвил над 500 нехранителни предложения на половин цена до 12 октомври

Да имаш газирана вода у дома по всяко време вече не означава да носиш тежки бутилки след пазаруване. Сега всички клиенти на Kaufland България могат да спестят време, енергия и отпадъци, като я приготвят бързо и лесно у дома. Тази седмица ритейлърът предлага машина за газиране на вода Soda Pop с намаление от 29% и цена от 119,99 лв. Уредът е наличен в два елегантни цвята, включва бутилка 850 мл и универсален CO₂ цилиндър 425 г., работи без електричество и е съвместим с универсални цилиндри с винтов клапан. За удобство клиентите могат да купят или заменят празен цилиндър директно в магазините: 49,99 лв. за нов пълен и само 13,99 лв. за презареждане. Това и още много предложенията могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Освен свежест у дома, ритейлърът е подготвил и над 500 нехранителни предложения на половин цена в периода 6–12 октомври. Така всяко домакинство може да открие практични решения за кухнята, автомобила и уюта у дома. Сред акцентите са тенджера под налягане Metallica от Brio за 39,99 лв., електрическа помпа за вода за 5,49 лв., сервиз за хранене Lea от 19 части за 29,99 лв. и кафемашина AYCO за 79,95 лв.

За уютните есенни вечери Kaufland предлага топматрак Sleep Me на половин цена от 49,99 до 89,89 лв. – практично решение за по-добър сън икомфорт. Към него марката добавя възглавница Detox Memory за 29,99 лв., която осигурява правилна опора на врата, както и протектори от 12,99 лв., които пазят матрака чист и удължават живота му. Комфорта се допълва от предложенията на Ditex – чаршаф за 9,99 лв., изработен от мека материя за приятно усещане върху кожата, покривало Embossed за 12,99 лв., което създава стилен акцент в спалнята и премиум възглавница за 5,99 лв. за ежедневен комфорт. За пълноценен сън Kaufland предлага и спален комплект от 3 части за 18,99 лв., както и олекотени завивки от 16,99 до 21,99 лв., които са идеални за прехода към по-хладните нощи.

Марката Philips отново изненадва всички свои почитатели с качество и практичност за всяко домакинство. LED Smart телевизор с 3 години гаранция за 319,90 лв. предлага картина с високо качество и е идеален за семейни филмови вечери. За чистотата у дома ритейлърът предлага прахосмукачка с 36% намаление за 159,90 лв., която улеснява поддържането на свежа среда, както и ютия за 29,99 лв. и уред за гладене с 38% намаление за 54,99 лв. – верни помощници за безупречен вид на дрехите всеки ден.

За лична грижа Philips предлага машинка за подстригване за 37,99 лв. – удобна за домашна употреба и самобръсначка One Blade за сухо и мокро бръснене за 49,99 лв., която комбинира комфорт и прецизност. Всички предложения са с 3 години гаранция, което осигурява допълнително спокойствие и доверие в дълготрайното качество.

За повече сигурност на пътя Kaufland предлага акумулатори Titan на половин цена (45 Ah за 74,95 лв. и 60 Ah за 85,95 лв.), автокомпресор за 22,99 лв. за бързо напомпване на гуми и хидравличен крик за 49,99 лв. при нужда от смяна на гума. За спокойствие по време на пътуване допринасят видеорегистратор в огледало за 23,99 лв., пожарогасител за 19,99 лв., аптечка за 9,99 лв. и зимна течност Tip Top за 6,99 лв. – практични решения за всяка кола.

С Kaufland Card клиентите печелят още повече. Сред специалните предложения са безжични слушалки Philips на половин цена за 39,99 лв. – удобни за музика и разговори навсякъде. В кухнята практичните решения включват съдомиялна машина NEO за 379,90 лв., която спестява време и усилия. Марката предлага още сокоизстисквачка за 37,99 лв. за свежи напитки у дома и мелничка за кафе за 14,99 лв. за истински аромат сутрин. Към тях се добавят още бездимна скара Elite за 39,99 лв. за вкусни грил ястия у дома, фритюрник Crown с горещ въздух за 59,95 лв. за по-здравословно приготвяне на любими храни и уред за вакуумиране Bravissimo за 19,99 лв., който удължава свежестта на продуктите.

Лоялните клиенти могат да се възползват от намалени на половина дрехи и артикули на марката Adidas. Сред тях шапка с козирка за 23,99 лв., поло тениска от M до XXL за 29,99 лв., боксери 3 броя от M до XXL за 44,99 лв. и чорапи 3 чифта за 17,99 лв. Изгодни предложения са раница на бранда за 45,99 лв. и спортна чанта за 39,99 лв.

Всички седмични предложения могат да бъдат разгледани онлайн тук.