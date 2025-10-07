Войната в Украйна:

Газирана вода у дома с машина Soda Pop на специална цена в Kaufland

07 октомври 2025, 14:33 часа 322 прочитания 0 коментара
Газирана вода у дома с машина Soda Pop на специална цена в Kaufland

Ритейлърът е подготвил над 500 нехранителни предложения на половин цена до 12 октомври

Да имаш газирана вода у дома по всяко време вече не означава да носиш тежки бутилки след пазаруване. Сега всички клиенти на Kaufland България могат да спестят време, енергия и отпадъци, като я приготвят бързо и лесно у дома. Тази седмица ритейлърът предлага машина за газиране на вода Soda Pop с намаление от 29% и цена от 119,99 лв. Уредът е наличен в два елегантни цвята, включва бутилка 850 мл и универсален CO₂ цилиндър 425 г., работи без електричество и е съвместим с универсални цилиндри с винтов клапан. За удобство клиентите могат да купят или заменят празен цилиндър директно в магазините: 49,99 лв. за нов пълен и само 13,99 лв. за презареждане. Това и още много предложенията могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Освен свежест у дома, ритейлърът е подготвил и над 500 нехранителни предложения на половин цена в периода 6–12 октомври. Така всяко домакинство може да открие практични решения за кухнята, автомобила и уюта у дома. Сред акцентите са тенджера под налягане Metallica от Brio за 39,99 лв., електрическа помпа за вода за 5,49 лв., сервиз за хранене Lea от 19 части за 29,99 лв. и кафемашина AYCO за 79,95 лв.

За уютните есенни вечери Kaufland предлага топматрак Sleep Me на половин цена от 49,99 до 89,89 лв. – практично решение за по-добър сън икомфорт. Към него марката добавя възглавница Detox Memory за 29,99 лв., която осигурява правилна опора на врата, както и протектори от 12,99 лв., които пазят матрака чист и удължават живота му. Комфорта се допълва от предложенията на Ditex – чаршаф за 9,99 лв., изработен от мека материя за приятно усещане върху кожата, покривало Embossed за 12,99 лв., което създава стилен акцент в спалнята и премиум възглавница за 5,99 лв. за ежедневен комфорт. За пълноценен сън Kaufland предлага и спален комплект от 3 части за 18,99 лв., както и олекотени завивки от 16,99 до 21,99 лв., които са идеални за прехода към по-хладните нощи.

Марката Philips отново изненадва всички свои почитатели с качество и практичност за всяко домакинство. LED Smart телевизор с 3 години гаранция за 319,90 лв. предлага картина с високо качество и е идеален за семейни филмови вечери. За чистотата у дома ритейлърът предлага прахосмукачка с 36% намаление за 159,90 лв., която улеснява поддържането на свежа среда, както и ютия за 29,99 лв. и уред за гладене с 38% намаление за 54,99 лв. – верни помощници за безупречен вид на дрехите всеки ден.

За лична грижа Philips предлага машинка за подстригване за 37,99 лв. – удобна за домашна употреба и самобръсначка One Blade за сухо и мокро бръснене за 49,99 лв., която комбинира комфорт и прецизност. Всички предложения са с 3 години гаранция, което осигурява допълнително спокойствие и доверие в дълготрайното качество.

За повече сигурност на пътя Kaufland предлага акумулатори Titan на половин цена (45 Ah за 74,95 лв. и 60 Ah за 85,95 лв.), автокомпресор за 22,99 лв. за бързо напомпване на гуми и хидравличен крик за 49,99 лв. при нужда от смяна на гума. За спокойствие по време на пътуване допринасят видеорегистратор в огледало за 23,99 лв., пожарогасител за 19,99 лв., аптечка за 9,99 лв. и зимна течност Tip Top за 6,99 лв. – практични решения за всяка кола.

С Kaufland Card клиентите печелят още повече. Сред специалните предложения са безжични слушалки Philips на половин цена за 39,99 лв. – удобни за музика и разговори навсякъде. В кухнята практичните решения включват съдомиялна машина NEO за 379,90 лв., която спестява време и усилия. Марката предлага още сокоизстисквачка за 37,99 лв. за свежи напитки у дома и мелничка за кафе за 14,99 лв. за истински аромат сутрин. Към тях се добавят още бездимна скара Elite за 39,99 лв. за вкусни грил ястия у дома, фритюрник Crown с горещ въздух за 59,95 лв. за по-здравословно приготвяне на любими храни и уред за вакуумиране Bravissimo за 19,99 лв., който удължава свежестта на продуктите.

Лоялните клиенти могат да се възползват от намалени на половина дрехи и артикули на марката Adidas. Сред тях шапка с козирка за 23,99 лв., поло тениска от M до XXL за 29,99 лв., боксери 3 броя от M до XXL за 44,99  лв. и чорапи 3 чифта за 17,99 лв. Изгодни предложения са раница на бранда за 45,99 лв. и спортна чанта за 39,99 лв.

Всички седмични предложения могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Kaufland
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес