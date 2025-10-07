Наводнение в курорта Лозенец (ВИДЕО, СНИМКИ)

Наводнение в курорта Лозенец след проливния дъжд, който вали през цялата нощ и днес в района на Южното Черноморие. Под вода са ниските части на града, както и приземни етажи на хотели. Това се вижда от видеа, качени във Facebook страницата Меteo Bulgaria. Реките и деретата не преливат, но се стича голямо количество вода от републиканската пътна мрежа, съобщиха от Община Царево. Затворен е разклонът за плаж Нестинарка от към село Бродилово.

"Трябва да се вземат адекватни мерки от държава и общините за анализ на речните корита и дерета, в противен случай наводненията като тези по южното Черноморие от последните дни може да се повторят", заяви кметът на Царево Марин Киров.

"Имаме локални наводнения в село Лозенец и на къмпинг "Нестинарка", информира Киров. По думите му, този път прави впечатление, че заливната зона идва от републиканската пътна мрежа.

"Към момента реките и деретата поемат притока на водата. Превенцията, която извършихме през предходните три дни е да отпушим всички речни корита, които бяха запушени на 3 октомври и мисля, че това дава резултат", заяви кметът. ОЩЕ: Строежи върху реката и беззаконие в "Елените": Първи резултати от проверките показват огромни пропуски

Той информира и че няма евакуирани, няма жертви и няма пострадали хора. "В момента дъждът започва да спира, така че ще наблюдаваме в рамките на деня ситуацията", каза кметът на Царево.