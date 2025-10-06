Торене на лозето през есента: Направете го така и студът няма да съсипе лозята

Лозята изискват внимателна грижа, особено през есента. През този период се полагат основите за бъдещата реколта. Правилното есенно торене на лозето влияе върху силата на пролетните издънки, качеството на плодовете и устойчивостта на растенията на замръзване.

След прибирането на реколтата лозето се подготвя за зимата. Движението на соковете се забавя, листата пожълтяват и падат, а лозите навлизат в състояние на покой. По това време обаче те се нуждаят особено от хранителни вещества, за да преживеят студения сезон и да стимулират растежа си през пролетта. Липсата на хранителни вещества може да доведе до слаби издънки, малки листа и намален добив.

Основни хранителни вещества, необходими на лозята

За пълноценното развитие на лозята са необходими три макроелемента: Фосфорът укрепва кореновата система и повишава устойчивостта на замръзване. Калият подобрява вкуса на плодовете и насърчава узряването на леторастите.

Кое е най-доброто време за есенно торене на лозето

Що се отнася до азота, този макронутриент е силно нежелан в навечерието на зимата! Той насърчава развитието на листа и нови издънки. Ако това се случи през есента, първите слани ще причинят значителни щети на гроздето. Освен това растенията могат да загинат от замръзване. Затова се уверете, че минералните торове, които прилагате върху гроздето и други овощни и ягодоплодни култури през есента, не съдържат азот!

Микроелементи като бор, магнезий и цинк също са важни. Те се доставят чрез специализирани торове.

Стъпка по стъпка инструкции за грижа за гроздето през есента

Приключете с прибирането на реколтата и изчакайте листата да паднат естествено. Направете почвен тест, за да откриете евентуални хранителни дефицити. Нанесете фосфорен и калиев тор върху стволовете на лозите. Ако почвата е бедна, добавете хумус или компост.

За да разпределите тора равномерно, използвайте бразди около лозите или използвайте механичен разпръсквач. След нанасяне на тор, не забравяйте да полеете растенията, особено ако есента е суха.

Кога е най-доброто време за есенното торене на лозята?

Фосфорсъдържащи торове могат да се добавят към почвата на всеки 3-4 години. Фосфорната минерална сол е идеална за тази цел. Тя се разтваря в почвата за сравнително дълго време; ефективността на такива торове обаче е най-висока в леко кисели почви. Обратно, тяхната ефективност намалява в неутрални условия.

Калиевите торове са задължителни. Те включват калиева сол, калиев сулфат и калиево-магнезиев сулфат. Не забравяйте да следвате инструкциите и не превишавайте препоръчителната доза за приложение – излишните минерали могат да имат отрицателни последици!

Минералните торове обаче не са единственият източник на хранителни вещества. Много градинари и лозари използват органични торове, постигайки отлични резултати. Сред най-високо класираните органични торове са оборски тор, птичи тор, зелено торене и дори смлени хранителни отпадъци. Но един от най-ефективните, пълноценни и балансирани е компостът. Този многокомпонентен тор подобрява структурата на почвата и влияе положително на растежа на културите.

Можем ли да победим белокрилката по лозата?