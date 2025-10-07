Cantenac Dagar и Масацугу Хатори с концерт в София

"Една уста, едно банджо, един стол, двама души" – така започва описанието на примитивното рокендрол/индъстриъл фолк/musique brute дуо Cantenac Dagar от Тулуза, Франция, създадено през 2013 г. от Стефан Бараскюд (банджо) и Емрик Ено (бийтбокс, вокали, касетки, хармоника, чанове и звънци). Но това е само скромното и минималистично въведение, което е напълно недостатъчно, за да ви подготви за ритуално-психеделичния, чувствено-грапав, трансово-увличащ органичен пърформанс, който двамата преизобретяват всяка вечер, когато засвирят. "New Noise Magazine" определя музикалния им пърформанс като "органичен метеж", а Дж.Х.Маруони е още по-красноречив в една своя критическа бележка от 2021 г: "Cantenac Dagar съдържат миналото, настоящето и бъдещето".

Cantenac Dagar не свирят на сцената, а в средата на помещението, заобиколени от публиката – повече като на шамански ритуал, отколкото като на рок концерт. А в музиката им се усещат и двете – и прастарата енергия на инуитски или северноамерикански ритуален танц, и тежкият рокендрол, примесен с духа на ретро-електрониката, постигнат обаче по акустичен път (представете си масивния звук на сегашните Swans, който обаче на моменти зазвучава като отглас от Suicide... и всичко това – благодарение на един на пръв поглед доста минималистичен микрооркестър). Има и психеделия в духа на Doors, има и нещо от Ревърънд Бийт-Ман. Има и много други работи в музиката на Cantenac Dagar, но най-ценното е, че тя дава възможност на всеки слушател/участник в ритуала да открие своите си асоциации.

През последното десетилетие "Аларма Пънк Джаз" представи и други групи, чиято концепция за обръщане на пространството и премахване на границата между сцена и публика е сходна с тази на Cantenac Dagar – The Thing (Швеция/Норвегия), Putan Club (Франция/Италия), La confraternita del Purgatorio (Италия), Daikaiju (САЩ).

От създаването си преди 12 години Cantenac Dagar са обиколили доста сцени и фестивали – и в Европа (Griessmuehle, Sonic Protest, Festival оf Endless Gratitude, Resonance Festival, UH Festival, Vooruit, Sensor, Palais de Tokyo), но и от другата страна на Атлантика (Empty Bottle, Palisades, Casa del Popolo, Pyramid Atlantic), споделяйки сцена с не една и две култови групи, представeни през годините в България именно от "Аларма Пънк Джаз" – The Ex (Нидерландия), Acid Mothers Temple (Япония), Föllakzoid (Чили), Father Murphy (Италия)... а и с други световни артисти, чиято музика често звучи в радиопредаванията на "Аларма" – туарегите Мду Моктар, Аки Онда, Dälek и др.

Гостуването на Cantenac Dagar в България се осъществява в партньорство с лейбъла blindblindblind (Будапеща).

Преди Cantanac Dagar в Зала "Сингълс" на НДК ще слушаме японския барабанист, перкусионист, експериментатор и композитор Масацугу Хатори (Masatsugu Hattori). За "Аларма Пънк Джаз" 2025 беше силна японскa година (с концерите на Akira Sakata 80th Anniversary Quintet, heavenphetamine, Казухиса Учихаши, Шинго Масуда и Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso U.F.O.), а Масацугу Хатори съвсем не е непознато име за българския слушател.

Преди две години той направи у нас кратко турне с пианиста Момчил Атанасов (Open Source Trio), на което представи и соловия си пърформанс, но и съвместни импровизации. Масацугу Хатори е барабанист и перкусионист, който в соловите си концерти съчетава класическия комплект барабани с ксилофони и други пластинкови инструменти, както и със синтезатори и електронни устройства. Често кани на сцената и други музиканти, отворени към експеримента на място. През годините е свирил още с Рой Кембъл, Пьотр Дамашевич, Виктор Бенев и др.

Програмата за вечерта е следната:

20:00 - отваряне на вратите

20:45 - MASATSUGU HATTORI на сцената

21:45 - CANTENAC DAGAR сред публиката

БИЛЕТИ има в системата на EpayGo https://epaygo.bg/4201362938 и на касите на EasyPay в цялата страна. Първите 25 са по 25 лв. После стават по 27. И накрая - на входа в деня на концерта - ще са по 30 лв.