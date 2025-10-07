Пълно прекратяване на огъня: Правителството и кюрдите се споразумяха в Сирия

Сирийският министър на отбраната Мураф Абу Касра заяви, че е постигнал споразумение за пълно прекратяване на огъня с кюрдските сили по време на среща с техния лидер Мазлум Абди.
Тази новина идва след смъртоносни сблъсъци през нощта в Алепо, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.
Абу Касра посочи, че се е срещнал с Абди в Дамаск и че „ние се споразумяхме за всеобхватно прекратяване на огъня по всички фронтове и за точките за военно разполагане в северната и североизточната част на Сирия“, като добави, че изпълнението на споразумението ще започне незабавно.
