Войната в Украйна:

Пълно прекратяване на огъня: Правителството и кюрдите се споразумяха в Сирия

07 октомври 2025, 14:30 часа 139 прочитания 0 коментара
Пълно прекратяване на огъня: Правителството и кюрдите се споразумяха в Сирия

Сирийският министър на отбраната Мураф Абу Касра заяви, че е постигнал споразумение за пълно прекратяване на огъня с кюрдските сили по време на среща с техния лидер Мазлум Абди.

Тази новина идва след смъртоносни сблъсъци през нощта в Алепо, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Сирия насрочи първите си избори след свалянето на Асад

Абу Касра посочи, че се е срещнал с Абди в Дамаск и че „ние се споразумяхме за всеобхватно прекратяване на огъня по всички фронтове и за точките за военно разполагане в северната и североизточната част на Сирия“, като добави, че изпълнението на споразумението ще започне незабавно.

Още: За първи път от 1967 г.: Сирийският лидер ще присъства на Общото събрание на ООН (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Кюрди Сирия прекратяване на огъня информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес