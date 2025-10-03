Слагане на кубчета лед в саксията с орхидеята: Полезно или вредно е това

Орхидеите са сред най-популярните стайни растения поради красотата си, дългия си цъфтеж и компактния си размер. Един често задаван въпрос относно грижата за тях е: може ли да се полива орхидея с кубчета лед? Както пише The Spruce , методът с кубчета лед е отдавна известен и дори се споменава в някои ръководства. Експертите в цветарството потвърждават, че ледът може да се използва за поливане на орхидеята.

Наистина ли кубчетата лед са полезни за орхидеите?

Според публикацията, кубчетата лед действат като „дозирано напояване“, намалявайки риска от преполиване или изсушаване. Излишната вода уврежда корените, докато недостатъчната влага отслабва листата и потиска цъфтежа.

Как да се грижим за орхидеята през есента, за да оцелее през зимата

Бавно топящият се лед позволява на корените и кората да абсорбират оптималното количество влага, вместо да оставя вода в чинийката под саксията. Някои цветари избягват метода заради опасения, че студът може да бъде вреден.

Как да поливаме орхидея с лед?

Орхидеите обикновено се нуждаят от поливане веднъж седмично, по-рядко през зимата. Преди поливане се уверете, че почвата е суха и корените са сребристи (което означава, че се нуждаят от вода).

За саксия с диаметър 12–15 см са достатъчни 3 кубчета (приблизително 60 мл). За по-големи саксии използвайте повече. Зелените корени показват достатъчна влага; кафявите и меки корени показват прекомерно поливане.

Съвет: Поставете саксията върху чинийка, но не оставяйте растението в застояла вода.

От колко слънце се нуждае орхидеята, за да цъфти

Още за поливането на орхидеята

Има няколко начина за поливане на орхидеята:

Поставете орхидеята в купа с вода. Въпреки че това изглежда като най-лесният вариант, той изисква внимание. След като поставите орхидеята в купата с вода, изчакайте не повече от 10 минути, след което излейте излишната вода и подсушете купата, за да избегнете преполиване на корените.

Поливайте от чаша. Ако нямате много време и орхидеята ви е в саксия, чаша или шот чаша е идеалният инструмент. За да дадете на орхидеята точното количество вода, налейте само една шот чаша вода (около 60 мл) отстрани на кореновата топка. Внимавайте да не наливате вода в центъра, тъй като това ще доведе до гниене на листата.

Ако вашата орхидея расте в пластмасова саксия с дренаж, можете да я "изкъпете", за да я полеете. За целта поставете орхидеята в плитка вана, леген, кофа или мивка за кратко време, около 5-10 минути. Не изваждайте цветето от саксията, за да избегнете повреда на корените. Важно е също така да оставите растението да изсъхне добре след тази процедура преди да върнете саксията на първоначалното място, на което стои.

Съставката, която ще накара всяка орхидея да цъфти отново