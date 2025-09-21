Есенна грижа за сукулентите: Колко често трябва да ги поливате

Чудите се кога да поливате сукулентите? Тези растения обикновено се нуждаят от по-малко поливане от другите стайни растения, така че правилното поливане може да се окаже предизвикателство.

Едно от най-добрите стайни растения, които можете да отглеждате с разнообразие от форми, размери и цветове, сукулентите създават страхотна декорация в интериора – и, разбира се, те са популярни и за двора.

Но въпреки факта, че могат да понасят условия на суша, е възможно да се поливат сукулентите както под вода, така и да се преполиват, така че нашето ръководство има ноу-хауто, от което се нуждаете, за да ги поддържате щастливи и здрави.

Кога да поливаме сукулентите

Да се ​​научиш как да се грижиш за сукулентите не е трудно, но когато става въпрос за поливане, нещата често се объркват.

„Сукулентите са непретенциозни растения, които могат да съхраняват голямо количество вода, което им позволява лесно да преживеят кратки периоди на суша“, обяснява Настя Василчишина, експерт по ботаника за приложението NatureID . „Най-важното правило, което трябва да запомните, когато става въпрос за поливане на сукуленти: не ги преполивайте.“ Ето и какво е важно.

Колко често трябва да поливам сукулентите?

Колко често да поливаме сукулентите зависи от редица фактори. „Честотата на поливане зависи от вида, размера на растението и условията на грижа“, обяснява Настя Василчишина.

Не забравяйте да проверите почвата и листата на сукулентите, като най-доброто ръководство за техните нужди от поливане, вместо да следвате график.

От колко вода се нуждаят сукулентите?

„Сукулентите обикновено се нуждаят от по-малко вода от другите контейнерни растения и съхраняват вода в подутите си стъбла и листа“, обяснява д-р Клайдет Алсъп-Егберс , доцент по екологични растителни науки в Държавния университет на Мисури.

„Тъй като са местни за по-сухите части на света, сукулентите са склонни да имат къси коренови системи, които са близо до повърхността на почвата, така че когато вали рядко, те могат бързо да абсорбират влагата, която се просмуква в почвата.“

Как да разберете кога да поливате сукулентите?

Вместо да следвате строг график, ключът към това кога да поливате сукулентите е да се научите да усещате почвата.

„Изчаквам, докато почвата/сместа за саксии („почвата“) изсъхне на около 2,5 до 5 см дълбочина, което означава, че обикновено трябва да се поливат веднъж или два пъти седмично, ако растат на пълно слънце през топлите месеци на годината“, казва д-р Алсуп-Егберс.

Може да прецените и по външния вид на растението. „Листата на сукулента може да показват признаци на суша – търсете по-мека, леко набръчкана повърхност, за да сте сигурни, че растението е готово за поливане“, казва експертът по градинарство в Bloomscape Линдзи Пангборн.

Когато сукулентите се нуждаят от вода, не се колебайте. „Поливайте обилно, докато водата започне да тече от дренажните отвори в основата на саксията и изсипете водата, която се е събрала в чинийката под нея“, казва д-р Алсуп-Егберс.

Имайте предвид, че понякога поливането на сукулентите може да е трудно. „Тъй като сукулентите предпочитат почвата им да изсъхва напълно между поливанията, е обичайно почвата да се свива от стените на саксията и да става хидрофобна“, обяснява Линдзи. „Това може да затрудни правилното поливане, тъй като водата естествено ще се отцеди от почвата, вместо да се абсорбира в нея.“

„В такъв случай препоръчвам да използвате метода за поливане отдолу, като оставите саксията да стои в плитка тава с вода, където тя може да я абсорбира през дренажния отвор. След 20 до 30 минути извадете саксията от водата и оставете излишната вода да се отцеди.“

Кога трябва да поливате сукулентите през различните сезони?

Сезонът на годината определено е от значение, когато обмисляте кога да поливате сукулентите. „Нуждите от поливане на сукулентите могат да се променят в различни периоди от годината в зависимост от времето“, казва Линдзи Пангборн. „Пролетта и лятото обикновено са месеци на активен растеж за сукулентите благодарение на по-топлите температури и по-дългите дни и през това време ще забележите, че растението ви използва вода по-бързо, което се равнява на по-чести нужди от поливане.“

„През зимата повечето стайни сукуленти преминават в естествен период на покой и се нуждаят от вода само от време на време. Поливането на сукулентите веднъж на всеки четири до шест седмици е нормално през зимните месеци. Жълтите или увиснали листа могат да показват, че сте поливали твърде много.“

Ако се питате „ защо моят сукулент умира ?“, вероятно проблемът е в поливането – особено в по-топлите месеци, когато растението ви може да прегрее. Въпреки това, както експертите предполагат, със сигурност е възможно да преполивате сукулентите си твърде често през зимата – така че не забравяйте да се въздържате от поливане толкова често през по-хладните сезони и да се вслушате в това, което растението ви иска, чрез здравето на листата му.

„От пролетта до есента, през периода на активен растеж, тези растения трябва да се поливат веднъж на всеки седем до десет дни. През зимата, когато светлинният ден става по-къс, сукулентите преминават в период на покой, така че не е необходимо да ги поливате повече от веднъж на всеки три до четири седмици. Кактусите, бидейки стъблени сукуленти, са способни да понасят перфектно дори по-дълги периоди на суша. Ето защо можете да ги поливате веднъж на всеки пет до шест седмици през зимата.“