Есенни зеленчуци, които трябва да засадите през август

Много есенни зеленчуци трябва да се засаждат през пролетта, когато времето е благоприятно и валежите са обилни. Но някои есенни зеленчуци могат – и трябва – да се засаждат чак в края на лятото.

За изобилна трапеза през следващата есен и зима, опитни градинари ви дават есенни зеленчука, които да засадите през август.

Моркови

Морковите са идеален есенен зеленчук, който можете да започнете да отглеждате през август, казва Селина ДеБрито, главен градинар във ферма и лозя Pippin Hill. Морковите се нуждаят от около 75 дни от засаждането на семената до прибирането на реколтата и предпочитат постоянна температура на почвата, за да покълнат правилно.

„Просто се уверете, че почвата е равномерно влажна, защото сухите периоди могат да забавят развитието на корените“, казва ДеБрито.

По-ниските температури подобряват вкуса на морковите. Морковите превръщат складираните нишестета в захари, за да се предпазят от минусови температури. Този процес ги прави по-сладки на вкус.

Морковите предпочитат да се отглеждат в добре дренирана почва. Затова добавете компост или оборски тор, за да подобрите дренажа и да увеличите нивата на хранителни вещества.

Грах

Сладкият грах може да се засажда през август или в края на лятото, особено в по-хладен климат. Уверете се, че засаждате поне осем седмици преди средната дата на първите слани във вашия район.

„В миналото нямах голям късмет с обикновения грах “, казва Анна Хакман, собственик на The Naked Botanical. „Докато цъфтят, вятърът и студът ги унищожават.“

Сега Хакман е склонен да засажда бързорастящ грах, като сорта „Шугър Ан Дварф“. Прибирането на реколтата на този сорт отнема около 52 дни.

Кейл

Кейл е невероятно студоустойчив зеленчук , който може да оцелее дори при леки слани, което го прави идеален за късен сезон , според Сара Рубенс, собственик на Seed to Sanctuary.

„Като засаждате в края на юли или август, давате на тези зеленчуци предимство, докато почвата е все още топла, помагайки на семената да покълнат бързо и корените да се установят много преди да настъпи истинската есен“, казва Рубенс.

Броколи

Броколите са лесна за отглеждане култура, подходяща за хладно време, която може да се отглежда на закрито или да се засява директно в земята.

Отглеждането на броколи на закрито под лампи за отглеждане ви позволява да го пресадите на открито, след като развие два до четири истински листа.

„За по-лесно, обичам да ги засаждам на открито, тъй като това спестява време за пресаждане“, казва Луси Брадли , експерт градинар от Easy Garden Irrigation.

С добрата кълняемост на броколите, обикновено можете да очаквате напълно зрял зеленчук, когато дойде време за прибиране на реколтата .

Отглеждайте броколи на защитено място. Почвата трябва да е богата на хранителни вещества и да има добър дренаж. Броколите ще виреят по-добре в леко кисела до неутрална почва. Полезно е първо да тествате почвата и да направите корекции преди засаждане.

Цвекло

Цвеклото е кореноплоден зеленчук, който се развива добре, когато е засаден през август, казва ДеБрито.

„Цвеклото се нуждае от около 60 до 75 дни , за да узрее“, казва ДеБрито. „То се възползва от по-ниските есенни температури, тъй като развива по-сладък вкус в студа.“

Репички

Репичките са отлични, бързорастящи, готови са за около 30 дни, казва ДеБрито. Репичките са идеални за засаждане в края на август, защото виреят в по-хладно време.

Избягвайте често срещаните проблеми с отглеждането на репички, като ги засадите на слънчева зона, осигурите добре дренирана почва, правилно разстояние между растенията и напоявате с 2,5 см вода седмично.