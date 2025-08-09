Пълно ръководство за сеитбообращение на семейства зеленчуци

Сеитбообращението е често срещана практика в домашната градина, която дава време на болестите, специфични за семействата зеленчуци, да изчезнат, преди да се засадят отново в същата част на градината години по-късно. Градинарите с ограничено пространство могат просто да разделят градинския си парцел на три или четири части и да редуват семействата растения в градината, докато други имат отделни парцели, които използват за сеитбообращение на семействата зеленчуци.

Може да е трудно да се разбере кои зеленчуци принадлежат към различните семейства зеленчуци само от поглед, но разбирането на основните семейства зеленчукови растения ще направи задачата малко по-лесна. Повечето домашни градинари отглеждат няколко семейства растения през дадена година - използването на удобен списък със семейства зеленчуци ще помогне за правилното ротиране.

Фамилни имена на зеленчуци

Следният списък със семейства зеленчуци ще ви помогне да започнете с подходящо сеитбообращение по семейства зеленчуци:

Solanaceae - Семейство паслън е може би най-често представената група в повечето домашни градини. Членове на това семейство включват домати , чушки (сладки и люти), патладжани , домати и картофи (но не и сладки картофи ). Вертицилиумът и фузариумът са често срещани гъби, които се развиват в почвата, когато паслънът се засажда на едно и също място година след година.

Тиквови (Cucurbitaceae) - Виещите се растения от семейство Тикви, или тиквени , може да не изглеждат достатъчно сходни на пръв поглед, за да бъдат толкова тясно свързани, но всеки един от тях произвежда плодовете си на дълга лоза със семена, преминаващи през центъра, и повечето са защитени от твърда кора. Краставиците , тиквичките , летните и зимните тикви , тиквите , пъпешите и кратуните са членове на това много голямо семейство.

Бобови (Fabaceae) - Бобовите растения са голямо семейство, важно за много градинари като азотфиксатори. Грахът , бобът , фъстъците и вигненият грах са често срещани зеленчуци от семейство Бобови. Градинарите, които използват детелина или люцерна като покривни култури през зимата, ще трябва да ги редуват заедно с други членове на това семейство, тъй като те също са бобови растения и са податливи на същите болести.

Кръстоцветни (Brassicacae) - Известни още като зелеви култури , членовете на семейство Кръстоцветни са растения за хладен сезон и се използват от много градинари за удължаване на вегетационния им период. Някои градинари казват, че вкусът на дебелолистните членове на това семейство се подобрява от малко слана. Броколи , карфиол , зеле , къдраво зеле , брюкселско зеле , репички , ряпа и зелени листа от зеле са растения, отглеждани в много средно големи градини.

Liliaceae - Не всеки градинар има място за лук , чесън , пресен лук , шалот или аспержи , но ако имате такова, тези членове на семейство Лукови изискват ротация, точно както другите семейства. Въпреки че аспержите трябва да се оставят на място в продължение на няколко години, когато избирате ново място за лехи с аспержи, уверете се, че наблизо не са отглеждани други членове на семейството в продължение на няколко години.

Устноцветни (Lamiaceae) - Технически не са зеленчуци, но в много градини може да се срещат растения от семейство мента, които се възползват от сеитбообращението поради няколко устойчиви и агресивни почвени гъбични патогени. Растения като мента , босилек, розмарин , мащерка , риган , градински чай и лавандула понякога се засаждат със зеленчуци, за да се възпрат вредителите.