Есенно покълващи и бързорастящи плевели, с които да се справим сега, преди да се разпространят

Плевелите са постоянен проблем, ако имате двор или градина. Те се възползват от всяка слабост на вашата морава и бързо доминират, ако им се даде шанс. След като се установят, е почти невъзможно да бъдат елиминирани, без да се предприемат крайни мерки. За повечето плевели ранната намеса е най-добрият ви шанс да възстановите моравата или градината си. Есента е едно от най-добрите времена за опити за контрол на плевелите.

Какво показват плевелите за състоянието на почвата в градината?

Обикновено плевелите се разделят на две категории: многогодишни растения, които се връщат всяка година, и едногодишни, които завършват жизнения си цикъл за един сезон. Повечето едногодишни растения започват да поникват през зимата или пролетта. Есента е периодът, в който много видове започват процеса си на растеж и покълват. Така че това е идеалното време за борба с нежелания растеж, преди той да се утвърди и да стане издръжлив. Докато останалите растения умират от студа, плевелите правят своя ход.

Как най-бързо да се справим с плевелите в тревата?

Важно е да бъдете проактивни, за да можете да изпреварите тази постоянна трудна битка. Просто се уверете, че се фокусирате върху използването на добри стратегии за премахване на плевели и избягвайте такива, които не си струват времето . Проучете практиките, които работят най-добре за плевелите, с които се борите, тъй като идеалният метод за премахване често зависи от това как растението се разпространява, какво го кара да вирее добре във вашата градина, вида на корена и дали е широколистно или не.

Живовляк

Живовляците (Plantago spp.) са доста трудни за премахване от градината. Всеки живовляк може да произведе до 20 000 семена и ако някоя част от короната остане след плевене, тя може да порасне отново. Те са също така устойчиви на косене и утъпкване. За да се отървете от тях, най-добрият вариант са хербицидите, които трябва да се използват в края на лятото или началото на есента.

Глухарчета

Глухарчетата (Taraxacum officinale) са позната гледка по тревните площи в Съединените щати. Те са проблемни плевели, които могат да завладеят двора. Най-добрият начин да се отървете от тях е като ги изскубите веднага щом се появят. Можете обаче да поставите мулч или хербициди, докато покълват. Двор, пълен с глухарчета, ви говори за състоянието на вашата морава и може да е знак, че почвата има много азот и калий.

Царевичен велурейн

Царевичният велур (Veronica arvensis) се среща навсякъде в Съединените щати, с изключение на върховете на Скалистите планини. Може да покълне по всяко време, стига времето да е хладно и влажно. Ако сте на място, където покълват през есента, това е чудесен момент да се отървете от тях. Редовното косене, правилните нива на азот и гъстата тревна трева помагат за справяне с царевичния велур, докато хербицидите преди и след поникване могат да контролират постоянния растеж.

Дива теменужка

Известна още като синя теменужка или Viola sororia, дивата теменужка е друг плевел, който трябва да премахнете веднага щом я видите. Може да е красива, но е измамно агресивна. Въпреки че е родом от части от САЩ, особено от Минесота, тя е агресивно растящо растение, от което е трудно да се отървете, след като се установи. Разпространява се както чрез коренища, така и чрез семена. Ранният контрол с гъста тревна трева може да помогне, но след като се установи, многократните третирания с триклопиров триколор често са единствената възможност.