Подрязват ли се божурите през есента?

Що се отнася до резитбата на божури, е важно да се прави разлика между многогодишни божури и дървесни божури. Тревистите многогодишни божури включват видовете Paeonia officinalis и Paeonia lactiflora, както и техните хибриди, докато дървесните божури са разновидности или хибриди на Paeonia suffruticosa. По-долу ще ви кажем кои видове трябва да се подрязват през есента и кои не.

Кои божури трябва да подрязвате през есента

Както почти всички многогодишни растения, многогодишните божури прибират листата си преди зимата – или по-скоро те изсъхват и се подрязват. Когато гъбички като сивата плесен са проблем, трябва да отрежете листата близо до земята през есента, за да намалите риска от гъбична зараза, тъй като много гъбични спори зимуват върху увехналата листна маса на многогодишните растения.

Листата обаче винаги осигуряват и естествена защита от замръзване. Без защитното си покритие от листа, божурите са благодарни за лека зимна защита от храсти или дори някои паднали листа. Когато гъбичните заболявания не са проблем, многогодишните божури могат да се подрязват в края на зимата, преди да поникнат.

Дървесните божури, от друга страна, трябва да се оставят да растат в градината колкото е възможно повече и да се подрязват само когато е необходимо, когато станат твърде големи или са в опасност да се обезформят напълно с възрастта.

А какво трябва да направите с хибридните божури

В допълнение към многогодишните и дървесните божури, има и трета група божури, така наречените междусекционни хибриди с вдървени стъбла. Тези божури са резултат от кръстоски между многогодишни и дървесни божури и се подрязват като многогодишните божури.

Издънките на растенията обаче не се отрязват голи над земята, а по-скоро вдървените стъбла се оставят на височина от 10 до 15 сантиметра. Нови издънки не винаги могат да се появят от това стъбло и то може да изсъхне. Това обаче е нормално, тъй като новите издънки на божура ще растат от основата на стъблото.

Кога и как се подрязват дървесните божури

Дървовидните божури обикновено не се нуждаят от резитба и ще растат по-големи и по-красиви с течение на годините. Веднага след засаждането в градината и през следващата година отрежете само много слабите и евентуално изсъхнали издънки, а в противен случай оставете божурите да растат.

При по-старите растения отрежете само върховете на издънките с избледнелите цветове до следващия напълно развит лист. Само ако някои по-стари издънки станат дълги и тънки, отрежете ги над добре развита пъпка близо до основата на стъблото.

Старите дървесни божури, които са голи в основата, могат да бъдат подмладени при спешен случай, но след това ще им отнеме доста време, докато цъфтят отново.

Един съвет: В този случай отрежете всички издънки на цели 30 сантиметра над земята – винаги директно над ясно видима и следователно добре развита пъпка. За такава смела резитба обаче божурът трябва да е добре установен на мястото си в градината, в противен случай ще поникне само колебливо след този стрес.

Ако дървесният божур се нуждае от лека резитба, направете я през пролетта или лятото след цъфтежа. Ако издънките са били отчупени през зимата поради евентуално снежно натоварване, отрежете ги над следващата листна пъпка през пролетта. За по-сериозна резитба есента или късната зима са подходящият момент, тъй като спящите листни пъпки се виждат по-лесно и могат да се отрежат много по-прецизно.

