Как да отглеждате сладки картофи на закрито

Ако търсите подходящото растение за отглеждане на закрито, сладките картофи (Ipomoea batatas) може да не са първият избор, който ще ви дойде на ум. Въпреки това, тези вкусни кореноплодни зеленчуци могат да виреят на закрито, когато им се полагат подходящи грижи, което ви дава достъп до домашно отглеждани зеленчуци, без дори да напускате кухнята си. Не всички сладки картофи са еднакво подходящи за живот на закрито и някои сортове се представят по-добре от други.

Както при другите стайни растения, един от най-важните фактори, на които трябва да обърнете внимание при избора на правилния сорт сладки картофи, е размерът. Стъблата на сладкия картоф могат да достигнат до 6 метра дължина и в зависимост от размера на дома ви, това може да не е осъществимо за отглеждане на закрито. В резултат на това може да искате да потърсите по-малки, по-компактни сортове. Добрите варианти включват сладките картофи Vardaman и Centennial. Beauregard е друг сорт сладки картофи, който се справя чудесно в контейнери. Тъй като е важно да изберете правилния сорт за отглеждане на закрито, може да не успеете просто да отгледате отново сладък картоф от магазина.

Изборът на правилния сорт сладки картофи за отглеждане на закрито е само част от процеса. Ще трябва също да се научите как правилно да се грижите за сладкия си картоф, включително да възпроизвеждате всякакви външни условия – като слънчева светлина – които може да не успеете да постигнете на закрито. Въпреки че грижите варират в зависимост от сорта, следното общо ръководство може да ви помогне да започнете с отглеждането на сладки картофи на закрито.

Всичко необходимо за отглеждане на сладки картофи на закрито

Един от най-важните фактори, които трябва да се имат предвид, когато отглеждате сладки картофи на закрито, е нуждата им от слънчева светлина. Макар че може да е изненадващо, сладките картофи са растения, предпочитащи пълно слънце. Това означава, че те се нуждаят от минимум шест часа слънчева светлина всеки ден. За най-добри резултати обаче се стремете към осем до десет часа пряка светлина. Докато растенията на открито лесно получават толкова светлина, постигането ѝ на закрито може да бъде по-трудно. Ако разчитате само на естествена слънчева светлина, изберете прозорец, който осигурява достатъчно светлина през целия ден. В Северното полукълбо това ще бъде прозорец с южно изложение; в Южното полукълбо изберете прозорец с северно изложение. В зависимост от това къде живеете и колко светлина получавате всеки ден, може да се наложи да добавите лампа за отглеждане , за да създадат оптимални условия за растенията си.

Почвата е друг ключов фактор, който трябва да се вземе предвид. Сладките картофи виреят, когато им се осигури добре дренирана почва с достатъчно пространство. В края на краищата, те ще се нуждаят от място, за да растат и да се разпространяват корените им. За щастие, когато отглеждате сладки картофи в контейнер , можете да имате по-голям контрол върху почвените им условия - от избора на правилната почвена смес до осигуряването на достатъчна дълбочина за растеж на корените.

Освен слънчевата светлина и почвата, сладките картофи не са твърде претенциозни по отношение на грижите. Отглеждането на сладки картофи на закрито елиминира едно от най-съществените опасения: излагането на студено време. Поливайте сладките картофи редовно, като поддържате почвата влажна, но никога подгизнала. Можете също така да пропуснете резитбата, което ще ви спести неудобството от една градинска задача.