Резници за размножаване през есента

Независимо дали се борите с ценно растение, което наближава края на живота си, или такова, което е станало неспасяемо след буря, може би сте се изкушили да го спасите по някакъв начин, за да запазите наследството му. Дори без сериозни причини, може просто да искате да клонирате растения, които отдавна са радвали с красотата и полезността си. Тъй като не всички растения растат верни на родителя си чрез семена или отнемат няколко години, за да узреят, размножаването им чрез резници е надеждна алтернатива. Форзиция, холи, камелия, азалия, рози и много други растения могат да се отглеждат с полудървесни резници през есента.

7 растения, от които трябва да вземете резници през септември

Полутвърдата дървесина, наричана още зелена дървесина, се отнася до нова дървесина, която все още зрее, има зелени връхчета и все още не е в състояние на покой. Обикновено тя става достъпна за вечнозелени и широколистни храсти и дървета от средата на лятото до началото на есента. Повечето растения се вкореняват добре от полутвърди резници, защото тези стъбла съдържат изобилие от растежни хормони и складирани хранителни вещества. Излагането им на вътрешна топлина през зимата и прилагането на вкореняващи хормони обаче може допълнително да подобри вкореняването в тези случаи. За най-добри резултати се придържайте към почвена смес на базата на пясък и перлит или вермикулит.

Камелия

Освен чрез отлагане, камелиите (Camellia spp.) могат да се размножават от пролетен растеж, след като са около 80% вдървени в края на лятото или началото на есента, в зависимост от климата. Отрежете резник с дължина 7,5 до 10 см и го почистете от всички листа, като оставите три, за да насочите ресурсите към развитието на корените. За по-добри резултати отстранете кората на около 2,5 см от дъното, за да осигурите по-добър контакт на камбия с вкореняващата смес. Пръскайте резниците често, за да се вкоренят след два месеца. Забележка: Някои сортове камелия развиват калус с форма на пуканки, което е нормално по време на образуването на корени.

Азалия

Азалиите (Rhododendron spp.) са красиви храсти, които привличат опрашители, включително колибри, с цъфтящите си през пролетта тръбести цветове. Ако в градината ви расте вечнозелен или полувечнозелен сорт, можете лесно да го размножите чрез резници. Търсете издънки от текущия сезон, които са почти вдървенели, но са покрити с нови крайни пъпки, и от тях закрепете парче с дължина 12 см. След като отстраните по-голямата част от листата, поставете резника в найлонов плик и го охладете за една нощ. Въпреки че хормоните за вкореняване не са необходими, можете леко да ги напудрите върху ранения резник за по-бързо вкореняване. Корените обикновено се развиват в рамките на осем седмици.

Роза

В случай, че сте пропуснали времето за размножаване на мекодървесни резници, все още има време да размножите рози (Rosa spp.) през есента, като използвате полудървесни резници. Идеалната дължина на резниците зависи от сорта роза. Например, миниатюрните рози изискват резник с дължина 10 см, докато хибридните чаено-хибридни рози изискват два пъти по-голяма дължина от 20 см. Независимо от това, уверете се, че всички резници имат над четири здрави листни възела. Използвайте смес от перлит и кокосови влакна (съотношение 2:1), за да поберете резниците и да ги поддържате влажни. Презимувайте резниците на закрито или в оранжерия, докато се вкоренят след около шест седмици, след което ги преместете навън през пролетта.