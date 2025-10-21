6 растения, които трябва приберете преди настъпването на зимата

В градините на повечето градинари има многогодишни растения, които не могат да преживеят зимата на открито. Градинарите често биват съветвани да ги внесат на закрито преди настъпването на зимата. Арика Елин Сансън, опитен градинар, споделя кои растения трябва да се приберат преди застудяването на времето.

Растенията, които трябва да внесете на закрито преди зимата

Едногодишен здравец. Има два основни начина за спасяване на едногодишни мушката (пеларгонии): Внесете саксията вътре, като отрежете една трета от растението и го поставете на светъл, слънчев прозорец или под лампа за отглеждане. Полейте растенията обилно, когато почвата стане предимно суха. Или изкопайте растенията и отстранете цялата почва, съхранявайте ги в кафява хартиена торбичка и накиснете корените няколко пъти през зимата, за да предотвратите изсъхването им. През пролетта пресадете растенията и ги преместете навън, когато всяка опасност от замръзване отмине.

Цитрусови дръвчета. Те трябва да се напръскат преди внасяне, за да се гарантира, че няма да донесете вредители в дома си. Тези дървета растат добре на слънчев прозорец с източно, западно или южно изложение, но поради липсата на дневна светлина през зимата, те растат много по-добре под LED лампа за отглеждане в продължение на 12-14 часа на ден.

Розмарин. Розмаринът може да се държи на слънчев прозорец с източно или западно изложение и да го поливате, когато почвата му изсъхне. Ако нямате място у дома, розмаринът ще се чувствадобре и в неотопляем гараж или на покрита веранда.

Далии. Грудките на далиите също са лесни за спасяване: след първата или втората слани, отрежете листата до 15 сантиметра от почвата, след което ги съхранявайте в неотопляемо, защитено от замръзване място. Поставете ги на пластове във вермикулит, торфен мъх или кедрови стърготини в пластмасов контейнер без капак или в хартиена торбичка. Проверявайте клубените веднъж месечно и пръскайте, ако са твърде сухи. Пресадете следващата пролет, когато всяка опасност от замръзване е отминала.

Райска птица ( стрелиция). Това красиво тропическо растение е чудесно за отглеждане на закрито и е изненадващо устойчиво на замръзване при условия на слаба светлина. Внесете цялата саксия и я поставете на слънчев прозорец. Поливайте приблизително на всеки 10 дни, когато горните няколко сантиметра почва изсъхнат.

Много градинари прибират и гарденията на закрито. Но тази капризна красавица предпочита високи нива на влажност, така че обикновено малко след прибиране нейните листа и пъпки започват да окапват.

