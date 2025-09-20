Ето какво да направите с доматите в края на сезона, за да отиде цялата енергия в плодовете

Септември е време, когато отглеждането на домати отбелязва забележимо забавяне. Някои плодове узряват, но много остават зелени. Студените нощи представляват най-голямата заплаха за тях – само няколко дни под 10°C са достатъчни, за да спрат напълно зреенето, а при първите слани растенията просто ще умрат. Как трябва да се грижите за доматите през септември, за да се възползвате от последните седмици на сезона и да избегнете загуба на реколта?

Кога приключва сезонът на доматите?

Няма единна дата, която да отбелязва окончателния край на сезона на доматите. Това е по-скоро процес, който зависи от региона, климата и конкретната година.В по-топлите райони на България доматите могат да дават плодове до средата на октомври. В по-студените зони първите слани често могат да унищожат цялата реколта за една нощ още през септември.

Нощните температури са от решаващо значение: под 10°C растението спира ефективно да узрява, а при 2-3°C практически няма шанс за оцеляване. Ето защо септември е месецът, в който трябва да проверявате прогнозата за времето всеки ден. Топлият ден не е гаранция – слана може да ви изиграе номер през нощта. По-добре е да се подготвите предварително, отколкото да се събудите сутрин и да откриете черни, увехнали листа.

Как да се грижим за доматите в края на сезона?

През септември доматите вече не се нуждаят от грижите, които градинарите полагат през юни или юли. Това е времето, когато растението влиза в режим „последна инстанция“, когато трябва да използва цялата си енергия за плодове, а не за производство на нови издънки. И така, какво трябва да направите?

1. Намалете поливането

Идеята не е храстът да се изсуши напълно, но излишната вода през този период е ненужна. Влагата насърчава развитието на гъбични заболявания и плодовете така или иначе няма да се появят. Поливайте само когато почвата е наистина суха.

2. Спрете торенето

Септември не е времето за торове с високо съдържание на азот. Този елемент е чудесен за изграждане на зелена маса, но точно това искаме да избегнем. Растението трябва да се съсредоточи върху плодовете, а не върху листата. Прехранените храсти ще се нуждаят от повече време за узряване и все пак ще загубят при първото застудяване.

3. Премахнете новите цветове и малките пъпки

На този етап те нямат шанс да узреят. Оставянето им на храста е загуба на енергия. По-добре е да ги прищипнете и да оставите растението да съсредоточи енергията си върху доматите, които вече са големи.

4. Да подрязвате или да не подрязвате?

За високите сортове, септемврийската резитба е добра идея. Отстранете горните части на леторастите, така че останалата енергия да отиде в плодовете. За джуджетата, резитбата е безсмислена – те така или иначе завършват сезона си, след като плодовете узреят.

5. Берете узрелите плодове веднага

Червените домати не е нужно да чакат на храста. По-добре е да ги берете рано, отколкото да рискувате да загубят вкуса си или да се напукат през студена нощ.

6. Струва си да се бере реколтата от зелени домати

Не е напразно! Зелените домати могат да узреят на закрито. Хартиена торбичка или кутия и добавянето на ябълка (тя отделя етилен, който ускорява узряването) са всичко, от което се нуждаете.

7. Защитете от студа

Агротекстил, пластмасово фолио или дори старо одеяло – всичко, което предпазва храста от нощния спад на температурата, струва си. Краткосрочното покритие може да удължи реколтата с до две седмици.

Необходимо ли е да се торят домати през септември?

Този въпрос възниква всяка година, когато градинарите чувстват, че сезонът свършва, но все пак искат да „помогнат“ на растението. Отговорът е прост: не, не торим.

Защо?

Първо: азотните торове, които най-често използваме, насърчават растението да развие вегетативен растеж, което означава листа и издънки. А ние не искаме това. Второ, плодовете, които вече са на храста, няма да узреят по-бързо от допълнителния тор. Трето, в края на сезона излишните хранителни вещества правят растението по-податливо на болести. Единственото нещо, което можете да направите, е да осигурите достатъчно светлина и топлина – тоест, да премахнете излишните листа, да подобрите циркулацията на въздуха в храста и да го предпазите от студ. Това е много по-ефективно дори от най-добрия тор.