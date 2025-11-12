Любопитно:

Гениален градински трик с кухненска хартия

12 ноември 2025, 16:33 часа 0 коментара
Гениален градински трик с кухненска хартия

Съдържание:

Повечето хора държат кухненска хартия в кухнята, но знаехте ли, че може да се използва и в градината? Всъщност, те са едни от често срещаните домакински предмети, които би трябвало да използвате в двора и градината си, за да оптимизирате процеса на засаждане и отглеждане. Макар че няма да почистват бъркотията, както биха могли да бъдат в кухнята, те имат много удобни приложения навън. От покълване на семена и увеличаване на компоста до защита на растенията от коварни градински вредители, тези трикове с кухненска хартия ще се превърнат в най-добрите ви градинарски инструменти.

7 неща, които никога не трябва да правите с кухненската хартия

Повторното използване на неща като кухненска хартия и ролки от кухненска хартия в градината е чудесен начин да спестите пари за нови градински инструменти. И казват, че времето е пари, така че възможността да пропуснете посещението на местния градински център е допълнителен бонус. Най-хубавото обаче е, че е полезно и за околната среда. Винаги, когато можете да предпазите отпадъците от сметището, толкова по-добре. Разбира се, можете просто да хвърлите стари кухненска хартия в кошчето, но тъй като е биоразградима, можете да я използвате добре навън, знаейки, че ще се разгради и ще даде тласък на градината ви.

Покълване на семена

Още: Сложете хавлиена кърпа в хладилника и няма да повярвате какво ще стане

Един от начините за покълване на семена е методът с кухненска хартия. Това е прост трик с кухненска хартия, който улеснява тестването на семената за жизнеспособност. Започнете, като намокрите кухненската хартия и я поставите хоризонтално. Поставете семената върху половината от хартията, оставяйки малко разстояние между тях. Сгънете другата половина от хартията върху семената и поставете всичко в найлонов плик или малък контейнер. Поставете го на място, където ще получава светлина и топлина. След няколко дни ще видите как семената покълват и можете да ги засадите.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Стартови семена

Направата на собствени контейнери с ролки от кухненска хартия е трик, който прави засаждането на семена за вашата градина още по-лесно . Когато използвате всички кухненска хартия, нарежете картонената ролка на пръстени и ги поставете в тава. Напълнете ги с почва или смес за разсад, навлажнете с вода и засадете семената според указанията на пакетчетата със семена. Ролките от кухненска хартия са компостируеми и ще се разградят естествено в градината, така че можете да ги засадите всички в земята, след като семената покълнат, без да нарушите корените.

Градински дистанционери

Още: Универсален помощник: 5 ситуации, в които хартиената кърпа ще помогне

Ролките от кухненска хартия са подходящи като дистанционни елементи в градината, независимо дали засаждате семена директно в земята или новопокълнали разсад. Отрежете ролката по размер и ги поставете изправени в земята, на разстояние според конкретните семена, които засаждате. Напълнете ги с почва и засадете семената или разсада, след което ги полейте. Те ще поддържат растенията правилно разположени и с течение на времето ролката от кухненска хартия ще се разложи, тъй като е биоразградима. Те ще действат и като защитна бариера за новия растеж.

Още: Много хитри приложения на кухненската хартия в домакинството

Увеличете градинските червеи

Земните червеи са чудесни за градината. Докато се ровят, те подобряват аерацията на почвата и правят хранителните вещества по-достъпни за растенията. И както се оказва, червеите обичат картона. Един от начините да ги поддържате щастливи в градината е да поставите ролка от кухненска хартия директно в почвата. Можете да ги нарежете на по-малки парчета и да ги заровите в местата, където искате да привлечете червеи. Докато поливате градината, всички парчета, които не бъдат изядени от червеите, в крайна сметка ще се разложат в земята.

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
градинарство кухненска хартия градина
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес