Гениален градински трик с кухненска хартия

Повечето хора държат кухненска хартия в кухнята, но знаехте ли, че може да се използва и в градината? Всъщност, те са едни от често срещаните домакински предмети, които би трябвало да използвате в двора и градината си, за да оптимизирате процеса на засаждане и отглеждане. Макар че няма да почистват бъркотията, както биха могли да бъдат в кухнята, те имат много удобни приложения навън. От покълване на семена и увеличаване на компоста до защита на растенията от коварни градински вредители, тези трикове с кухненска хартия ще се превърнат в най-добрите ви градинарски инструменти.

Повторното използване на неща като кухненска хартия и ролки от кухненска хартия в градината е чудесен начин да спестите пари за нови градински инструменти. И казват, че времето е пари, така че възможността да пропуснете посещението на местния градински център е допълнителен бонус. Най-хубавото обаче е, че е полезно и за околната среда. Винаги, когато можете да предпазите отпадъците от сметището, толкова по-добре. Разбира се, можете просто да хвърлите стари кухненска хартия в кошчето, но тъй като е биоразградима, можете да я използвате добре навън, знаейки, че ще се разгради и ще даде тласък на градината ви.

Покълване на семена

Един от начините за покълване на семена е методът с кухненска хартия. Това е прост трик с кухненска хартия, който улеснява тестването на семената за жизнеспособност. Започнете, като намокрите кухненската хартия и я поставите хоризонтално. Поставете семената върху половината от хартията, оставяйки малко разстояние между тях. Сгънете другата половина от хартията върху семената и поставете всичко в найлонов плик или малък контейнер. Поставете го на място, където ще получава светлина и топлина. След няколко дни ще видите как семената покълват и можете да ги засадите.

Стартови семена

Направата на собствени контейнери с ролки от кухненска хартия е трик, който прави засаждането на семена за вашата градина още по-лесно . Когато използвате всички кухненска хартия, нарежете картонената ролка на пръстени и ги поставете в тава. Напълнете ги с почва или смес за разсад, навлажнете с вода и засадете семената според указанията на пакетчетата със семена. Ролките от кухненска хартия са компостируеми и ще се разградят естествено в градината, така че можете да ги засадите всички в земята, след като семената покълнат, без да нарушите корените.

Градински дистанционери

Ролките от кухненска хартия са подходящи като дистанционни елементи в градината, независимо дали засаждате семена директно в земята или новопокълнали разсад. Отрежете ролката по размер и ги поставете изправени в земята, на разстояние според конкретните семена, които засаждате. Напълнете ги с почва и засадете семената или разсада, след което ги полейте. Те ще поддържат растенията правилно разположени и с течение на времето ролката от кухненска хартия ще се разложи, тъй като е биоразградима. Те ще действат и като защитна бариера за новия растеж.

Увеличете градинските червеи

Земните червеи са чудесни за градината. Докато се ровят, те подобряват аерацията на почвата и правят хранителните вещества по-достъпни за растенията. И както се оказва, червеите обичат картона. Един от начините да ги поддържате щастливи в градината е да поставите ролка от кухненска хартия директно в почвата. Можете да ги нарежете на по-малки парчета и да ги заровите в местата, където искате да привлечете червеи. Докато поливате градината, всички парчета, които не бъдат изядени от червеите, в крайна сметка ще се разложат в земята.