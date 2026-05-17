Грешки, които всеки прави, когато засажда хортензии

Обичани заради големите си, цъфтящи глави и красивото си присъствие в градинския дизайн, хортензиите са предпочитан избор както за начинаещи, така и за опитни градинари. Те служат като елегантно растение, което може да направи чудеса за привлекателността на вашия дом . Да не говорим, че хортензиите са чудесни цветя за рязане, за да създадете красиви, цветни аранжировки из целия си дом. Какво да не обичате? Цъфтящият храст е сравнително лесен за отглеждане и поддръжка, стига да избягвате някои често срещани грешки, които всеки прави, когато ги засажда.

Може би сте купили една развълнувано от градинския център, мъчили сте се да намерите идеалното място да я засадите и след това... нищо - нито един цвят, който да ви възнагради за цялото ви време и усилия. Ако прегледате блогове или дискусионни форуми за градинарство, ще видите, че това е често срещан проблем, който измъчва много други градинари. Уверете се, че не сте сами, и следвайте този контролен списък. Има голяма вероятност една от тези често срещани грешки да е виновна за вашите проблеми с хортензиите. И не забравяйте, че тъй като многогодишните растения обикновено се нуждаят от три години, за да узреят, ще трябва да бъдете търпеливи с новия си храст. Крайният резултат обаче ще си заслужава и след като проявите малко търпение и грижа, вашите хортензии ще се развият и ще изглеждат абсолютно необикновено във вашия двор.

Още: 7 вредители, които ще унищожат вашите хортензии

Прекомерно торене

Въпреки че торовете доставят ключови хранителни вещества на растенията и значително подобряват здравето им, твърде много торове – или прекомерното торене – може да има обратен ефект и да причини пагубни щети. Ако хортензиите ви не цъфтят, не ги разпръсквайте с тор и се надявайте на най-доброто. Ще се окажете с обгорели растения от изгарянето на торове, тонове листа, но без цъфтеж или дори и с двете!

Има много възможности за избор на тор и може да се окаже изключително трудно решение да имате толкова много опции пред себе си. Ако търсите простота, Gardening Know How препоръчва ежегодно прилагане на химикал с бавно освобождаване, специално създаден за дървета и храсти. Ако предпочитате да използвате органичен вариант, опитайте комбинация от торфен мъх, компост и сяра. Когато сте готови да приложите тора, покрийте зоната така, че да обгражда линията за капково напояване – т.е. пространството под външната обиколка на клоните на растението – а не директно в основата на хортензията. След като всичко се разпредели, полейте растенията си.

Още: Растение-компаньон, което ще пази хортензиите ви от вредители

Неправилно подрязване

Хортензиите са изключително капризни, когато става въпрос за резитба. Няма универсални инструкции за резитбата им, тъй като те варират значително между различните видове. Ако отрежете в неподходящо време, може да унищожите цветовете на следващата година или ако отрежете твърде много, може да забавите растежа. Какво трябва да направи един домашен градинар?

За да избегнете дългосрочни последици в резултат на неправилна резитба, определете дали вашият конкретен сорт хортензия цъфти на стари или нови дървета. Fine Gardening отбелязва, че единственият момент, когато старите сортове трябва да се подрязват, е след като спрат да цъфтят. Сортовете, които цъфтят на нови издънки, обаче, трябва да се подрязват през пролетта или есента. Ако подрязвате през пролетта, можете да го направите след последната слана, но се уверете, че сте завършили резитбата си, преди да се появят малки, зелени пъпки. Ако видите зелените пъпки, хортензията вече е будна и не трябва да се подрязва. Ако искате да подрязвате през есента, растенията ще бъдат в латентно състояние и няма риск от увреждане.

Още: Какво да правим с невенчетата през май за красива лятна градина

Fine Gardening предлага съвет, ако хортензиите ви са склонни да огъват – т.е. теглото на цветовете кара растението да се срутва, особено след обилни валежи. Ако подрежете стъблата, така че да са високи от 45 до 60 сантиметра, това помага на храста да получи достатъчно здрава основа, за да издържи тежките цветове. С узряването на хортензията ви през годините тази основа ще става все по-силна.

Преполиване

Знаем, че всички растения се нуждаят от вода, за да оцелеят, но ако полеете хортензията си с твърде много вода, ще ѝ навредите. Според Gardening Know How , хортензиите обичат влажна, добре дренирана почва. Ключът тук е влажна, а не подгизнала. След като започнете да преполивате растенията си, няма да мине много време, преди корените им да започнат да гният. SFGATE обясни, че гниещите корени ще доведат до пожълтяване на листата, забавен растеж на цветовете и като цяло неуспех в процъфтяването. Добро правило е да забодете пръста си в почвата в основата на хортензията. Ако пръстта е суха, продължете и ѝ дайте хубава глътка вода. Ако пръстта е все още влажна, спрете поливането.

Още: Какво означава, когато листата на вашето растение паяк пожълтяват

Важно е да се отбележи, че има (леко) изключение от това - и то се отнася до сушите . Ако вашият район преживява тежка суша през летните месеци, определено ще трябва да увеличите количеството поливане. Внимавайте за увиснали или извити, сухи листа, тъй като това са ясни признаци, че хортензията се нуждае от вода по време на суша.

Твърде много слънчева светлина

Въпреки че много сортове хортензии могат да понасят пълно слънце, това не означава, че ще бъдат най-щастливи в такава обстановка. Като цяло, цъфтящият храст се справя най-добре на сутрешно слънце и следобедна сянка. Някои сортове могат да понасят повече слънчева светлина от други, така че не забравяйте да прочетете етикета за грижа за вашето конкретно растение, за да се уверите, че то получава нужното количество светлина.

Още: Превърнете отпадъците от двора в мулч, който ще помогне за отглеждането на по-сочни домати

Ако вашата хортензия е обгорена от слънцето, ето няколко неща, които може да започнете да забелязвате. Gardening Know How отбелязва, че увисналите хортензии обикновено са причинени от комбинация от твърде много пряка слънчева светлина (това изчерпва енергията на храста) и че се нуждаят от повече вода (което му помага да се възстанови от стреса от слънцето). Може би вашите не увисват, но цветовете им избледняват бързо или никога не достигат пълния си потенциал. HGTV предупреждава, че твърде много слънчева светлина обикновено е причина за избледнели, безжизнени цветове.

Още: Отблъснете мухите по естествен път с тези градински растения, които не могат да понасят

Най-доброто решение би било да пресадите хортензиите на по-сенчесто място, след като са в латентно състояние, но ако това не е опция, ще трябва да бъдете по-усърдни с по-често поливане. Освен това, HGTV предложи да добавите слой мулч около основата на храста, за да се запази част от влагата.

Лошо разположение на растенията

С изключение на джуджетата, хортензиите се нуждаят от пространство, за да се разрастват, докато узряват и стават по-големи. Растението може да не изглежда кой знае какво, когато го донесете от градинския център в саксия с размер на един галон, но просто му дайте няколко години. Според Hyannis Country Garden , хортензията Nikko Blue, например, може да достигне изумителните размери от два и половина метра ширина и шест метра височина. Ако не сте планирали съответно, когато сте правили оформлението на градината си и разполагането на растенията, вашите хортензии може да започнат да се струпват една друга или растенията около тях. Когато това се случи, те няма да могат да цъфтят с пълния си потенциал. Като засадите на неподходящо място, може да се наложи да подрязвате прекомерно в опит да се борите с пренаселеността.

Още: Защо листата на люляка пожълтяват?

Друг проблем? Засаждането в район с твърде много сянка и недостатъчна слънчева светлина, според DIY Network . Вероятно ще получите хортензия, която е силно облистена, но произвежда много малко цветове. Вместо това, направете малко проучване, преди да започнете да копаете. Това ще осигури правилно разстояние, което може да побере растежа на вашите хортензии през следващите години, както и ще гарантира правилния баланс между слънчева светлина и сянка. Малко работа предварително ще ви спести много работа в дългосрочен план.