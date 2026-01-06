Хормон за вкореняване, скрит във вашия двор

Размножаването на нови растения чрез вземане на резници от любимите ви растения винаги е забавно начинание - докато не успеят да се вкоренят. Така че, за да избегнат подобни мъки, някои градинари подпомагат резниците си с хормони за вкореняване. Предлагани под формата на гел или прах, кореновите хормони повишават нивата на ауксин в новите резници, стимулирайки по-бързото образуване на корени. Ако обаче имате красива върба (Salix spp.) в двора си и сте уморени да събирате счупените ѝ клони, преди да колонизират района, можете да създадете свой собствен естествен хормон за вкореняване - безплатно. Намекваме за магията на „върбовата вода“.

Много преди комерсиалните хормони за вкореняване да са се появили се е използвало върбова вода или върбов чай, за да насърчи образуването на корени. Оказва се, че стъблата и корите на върбата съдържат индолбутирова киселина (същото съединение, което се среща в синтетичните продукти), която увеличава растежа на корените и, следователно, шансовете резниците да се развият в буйни растения. Освен това, те съдържат салицилова киселина, която косвено насърчава развитието на корените, като защитава резниците от микроби, причиняващи гниене.

Как да си направим върбова вода

За да създадете свой собствен хормон за вкореняване, вземете няколко резника от вашата върба; всеки сорт е подходящ. Най-доброто време за това е в началото на пролетта, когато нежните, нови издънки все още се появяват и са до голяма степен безлистни. В противен случай ще трябва да положите допълнителни усилия, за да отстраните листата на стъблата. Освен това, новите издънки – изглеждат зелени или жълти – имат най-висока концентрация на ауксини и е вероятно да донесат най-големи ползи при вкореняване на резници.

За да увеличите максимално просмукването на ауксини, нарежете всички дълги стъбла на единични парчета с дължина 2,5 см. В някои случаи можете да се справите с едно клонче. Съберете около 10 до 15 такива парчета и ги оставете за една нощ във вряща вода. Стремете се към съотношение 4:1 за тази смес. Ако не искате да ги оставяте във вряща вода, можете да използвате вода със стайна температура, но накиснете стъблата на върбата за по-дълго време - около 48 до 72 часа, докато пожълтят или покафенеят и отделят лека миризма. И готово, вашият вкореняващ хормон е готов за употреба; можете да добавите клонките към вашата „Направи си сам“ купчина компост.

Използване на върбова вода за подобряване на размножаването на растенията

След като приготвите върбова вода, вземете резници от растенията, които искате да клонирате, включително бонсай. За най-добри резултати използвайте растения, които растат добре от резници от мека дървесина , тъй като не изискват големи количества допълнителни ауксини за вкореняване. Можете също така да включите полутвърди резници, които се размножават през есента и са се установили, че се възползват от хормонално третиране. Избягвайте използването му върху резници от твърда дървесина, тъй като те изискват ауксини в по-висока концентрация, които върбовата вода не може да осигури.

Можете да накиснете резниците директно в 10-сантиметрова върбова вода за един ден, след като сте прецедили клонките. По-късно ги пресадете в саксия или ги засадете в градината, когато се появят бели издатини (четете „корени“) в основата им. Но ако е невъзможно да държите резниците си във вода за продължителен период от време, полейте ги с върбов чай. Повторете това приложение още веднъж, докато се появят нови корени. Върбовата вода остава жизнеспособна до два месеца, когато се съхранява в хладилник в херметически затворен буркан, но се опитайте да използвате прясна партида, когато е възможно.