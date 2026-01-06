Издръжливи растения, които могат да растат в старата почва за саксии от миналия сезон

Купуването на нова почва за саксии или градина сезон след сезон може да бъде малко досадно, но до голяма степен се счита за необходима задача. Нуждаете се от здравословна основа за добър растеж на растенията, нали? Има обаче някои брилянтни начини да използвате повторно старата почва за саксии, вместо да я изхвърляте , включително просто да използвате повторно почвата за растения, които са достатъчно издръжливи, за да я понесат. „Добрата новина е, че повечето стари почви не са лоши, просто са уморени“, казва Дона Летие, главен изпълнителен директор и съосновател на Gardenuity.

Може да ви се стори грешно да използвате почва, в която всички хранителни вещества са били изсмукани от миналогодишните култури. Но някои растения - например повечето средиземноморски билки и кактуси - предпочитат почви с ниско съдържание на хранителни вещества. За разлика от зеленчуците, не е необходимо да стимулирате растежа им. Други растения, като лилейници, невен, бял равнец, космос и други, лесно издържат на трудни почвени условия.

Помислете и за презареждане на използваната почва за саксии, за да дадете тласък – независимо дали е люцерново брашно за азот или каменен прах за реминерализация. По този начин не е нужно да разчитате единствено на издръжливостта на растението. Без значение какво използвате, за да вдъхнете нов живот на старата почва, вие я подкрепвате за още един вегетационен период. Само имайте предвид, че много от растенията, които понасят повторно използвана почва, го правят, защото ѝ липсват, а не са в изобилие, хранителни вещества. Също така, ако има доказателства за гъбични, бактериални или вирусни заболявания по растенията, растящи в почвата за саксии, тя трябва да бъде изхвърлена. В противен случай помислете какво искате да отглеждате, след което се опитайте да постигнете перфектния баланс между старата почва и бюджета си за промени. Въпреки че бъдете сигурни, че има много растения, които ще се справят добре в недокосната рециклирана почва!

Кактуси

Повечето видове и сортове кактуси са адаптирани към отглеждане в среда, бедна на хранителни вещества, което ги прави уникално подходящи за засаждане в рециклирана почва. За разлика от листните растения, които се нуждаят от много азот и други хранителни вещества, които подпомагат растежа на растенията, кактусите могат да виреят в най-трудните условия, които земята може да предложи. Кактусите предпочитат почви с ниско съдържание на азот, така че смеси, съдържащи хранилки с голямо количество азот, са подходящи. Кактусите обаче се нуждаят от фосфор и калий за здрави корени и красиви цветове, така че добавянето на костно брашно и поташ към използваната почва няма да навреди. Поддържайте добър дренаж, за да избегнете гниене на корените.

Средиземноморски билки

Средиземноморието има много лесни за отглеждане билки, които могат да издържат на топлината и ще виреят през цялото лято , дори в повторно използвана почва. Розмарин (Salvia rosmarinus), мащерка (Thymus vulgaris) и лавандула (Lavandula angustifolia) - сред много други - растат естествено в скалисти, бедни на хранителни вещества места. Това означава, че вероятно няма да имат нищо против да бъдат засадени в почвата за саксии от миналия сезон. Всъщност билките растат твърде бързо в прясна почва, което води до по-малко вкус и аромат. Основният риск, за който трябва да внимавате, когато използвате рециклирана почва за саксии, е уплътняването. Смесете зърнест материал, като пясък или чакъл, за да гарантирате, че дренажът не е проблем.

Невенчета

Ако обичате да отглеждате растения от семена, тогава невен (Tagetes spp.) и повторно използваната почва за саксии са перфектната комбинация за вас. Има един невероятно лесен начин да засадите семена от невен. Вместо да ги сеете едно по едно, първо смесете семената с използваната почва. След това разпръснете сместа от почва, пълна със семена от невен, върху градинска леха или голяма саксия. Накрая покрийте семената с лек слой от почвата за саксии без семена.