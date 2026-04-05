Японска хортензия: Обича сянка и е дори по-зрелищна от градинската

Тя има големи листа, зрелищни цветове и не се страхува от сянката, което е проблем за много растения. Японската хортензия прилича на по-красива братовчедка на катерещата се хортензия. Листата ѝ са по-големи, а цветовете ѝ са по-зрелищни. Най-голямото ѝ предимство обаче е, че обича сянка и дори може да вирее в северната част на градината. Как трябва да я отглеждате и оформяте, за да създадете стена от зеленина?

Японска хортензия срещу катереща се хортензия

Японската хортензия (Schizophragma hydrangeoides) понякога се нарича сестра на катерещата се хортензия и наистина, на пръв поглед, приликите са поразителни. И двете растения принадлежат към едно и също семейство, катерят се с помощта на странични корени и виреят най-добре на полусянка или сянка. Разликите обаче стават очевидни, когато лозите достигнат зрялост. Хортензията произвежда много по-големи, сърцевидни листа, които създават гъста стена от зеленина от пролетта до есента. Съцветията ѝ също са по-големи и по-зрелищни. Малките цветове са обградени от венец от големи, създавайки впечатление, че са обсипани от пеперуди.

За разлика от катерещата хортензия, този сорт расте по-бавно през първите си няколко години, но с течение на времето компенсира с изключителна гъстота и елегантен хабитус. Тя е и по-малко чувствителна към краткотрайна сухота и по-добре понася хладни, северни изложения. Затова е най-добре да се засажда на сенчести стени, зидове и перголи, където катерещата хортензия цъфти слабо или изобщо не цъфти. Много градинари отглеждат и двете растения едновременно. Заедно те образуват хармоничен дует, който се допълва перфектно. Хортензията цъфти малко по-късно от катерещата хортензия и запълва пространствата, където нейното сродно растение не може да се справи.

Изисквания и отглеждане на хортензията

Това е растение, изискващо търпение, тъй като расте бавно през първите три години. Въпреки това си струва чакането, защото по-късно ще бъде двойно възнаграждаващо, създавайки ефектна зелена стена. Отглеждането на японска хортензия изисква:

Местоположение

Расте най-добре на частична или пълна сянка. Може да понася сутрешното слънце, но суровата обедна светлина има отрицателен ефект върху него и може да изгори листата.

Почва

Подобно на другите хортензии, японската хортензия предпочита плодородна, богата на хумус и леко влажна почва, с леко киселинно до неутрално pH. Не реагира добре на тежка, подгизнала почва.

Засаждане

Засажда се през пролетта или началото на есента, близо до опори, стени или стволове на дървета. Младите растения трябва да бъдат обучени да се поддържат сами, докато не започнат да се прилепват.

Поливане

Изисква редовно поливане, особено през първите два сезона след засаждането. По-възрастните растения понасят по-добре кратки периоди на суша. Независимо от възрастта, растението няма да понася постоянно преполиване.

Торене

През пролетта можете да го наторите с тор за киселиннолюбиви растения или компост. Прекомерното азотно торене насърчава развитието на листата, което е за сметка на цъфтежа.

Резитба

Резитбата не е необходима за японската хортензия, но растението я понася добре. Най-добре е да я подрежете след цъфтежа. Това премахва болни, повредени или прекалено разпростиращи се издънки. Растението цъфти върху издънките от предходната година, така че не я подрязвайте през есента или преди цъфтежа.

Как да оформите японска хортензия, за да създадете гъста, зелена стена?

В нашия климат японската хортензия расте до 6 метра височина. Това е повече от достатъчно, за да покрие не само пергола, но и стената на къща. Тя ще се изкачи още по-високо, като се увива около дървета. С течение на времето растението ще започне да покрива повърхността самостоятелно, но през първите няколко години си струва да му помогнете да постигне това. Внимателно завържете младите издънки на японската лоза към опори, като ги насочвате ветрилообразно. Това ще предотврати растежа на растението само вертикално, но и ще го удебели от самата основа. Опорите трябва да са достатъчно здрави, за да издържат тежестта на лозата в бъдеще.

Едно внимателно подрязване също ще помогне за оформянето на хортензията, за да се създаде зелена стена. Направете това веднага след цъфтежа, преди растението да започне да образува нови пъпки. Не е необходимо драстично подрязване - отрежете само всички издънки, които растат твърде далеч от стената и растат в обратна посока. Опитайте се да насочите новопоникналите клони към опората и да ги завържете, преди да започнат да се прилепват към нея с допълнителни корени.