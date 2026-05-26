Първото торене на краставиците след засаждането им в градината: Кога и как се прави

Краставиците се считат за една от най-взискателните градински култури. Те бързо реагират на недостиг на хранителни вещества, температурни колебания и неправилна грижа. Ето защо първото подхранване е от решаващо значение за бъдещата реколта. Опитните градинари са убедени, че ако краставиците се подхранват правилно в началото на растежа си, растенията ще бъдат силни, устойчиви на болести и ще дават плодове до късна есен. Ключът е да се използват правилните съставки за първото торене на краставиците след засаждането им в градината.

Кои са най-добрите домашни торове за краставици?

Когато разсадът от краставици най-накрая се вкорени на новото си място (след 10-14 дни) и започне да натрупва зелена маса, той ще се нуждае от много азот, за да започне бързо да расте. Краставиците трябва да се засаждат в почва, предварително подхранена с фосфор (фосфорни торове), който е особено необходим на растенията през началния период на растеж и установяване на ново място. Впоследствие нуждата на краставиците от фосфор намалява, тъй като фосфорните торове се разтварят бавно в почвата, което позволява на растенията да получават първоначалните фосфорни хранителни вещества за доста дълго време - почти до края на вегетационния период. Освен това, ако редовно подхранвате краставиците си с дървесна пепел, допълнителни фосфорни торове (като суперфосфат) няма да са необходими.

Най-доброто време за засаждане на краставици за богата реколта

Можете да подхранвате краставици след засаждане в открита земя със следните азотни торове: разтвори (запарки) от органични торове: билкова запарка, разтвор/запарка от пилешки или оборски тор; разтвори на минерални торове: урея, амониев или калциев нитрат.

Подхранването с мая стимулира активния растеж. Едно от най-ефективните природни средства за първо подхранване на краставици е настойката от мая. За приготвяне разтворете 100 грама прясна мая в 10 литра топла вода и добавете 2 супени лъжици захар. Оставете сместа да се накисне няколко часа на топло място. Преди поливане разредете разтвора с вода в съотношение 1:5. Това подхранване стимулира развитието на корените, ускорява растежа и помага на краставиците да се справят по-добре със стреса от засаждането на открито.

Запарката от коприва предпазва от болести. Много градинари използват обикновена коприва за краставици. Кофа с нарязана коприва се залива с вода и се оставя да ферментира за около 5-7 дни. След това запарката се разрежда с вода в съотношение 1:10 и се полива в корените на растенията. Този тор съдържа много азот, калий и микроелементи, които помагат на краставиците бързо да развият зелена маса и да укрепят имунната си система.

Разтворът от мляко помага за предотвратяване на пожълтяване на листата. За да се намали рискът от заболявания и да се запазят краставиците зелени, опитните градинари препоръчват използването на млечен спрей. Добавете приблизително 200 грама мляко и няколко капки йод към един литър вода. Напръскайте листата с получения разтвор рано сутрин или вечер. Този разтвор помага за потискане на развитието на гъбични заболявания и предпазва растенията от пожълтяване.

Дървесната пепел прави краставиците по-силни. Тя съдържа калий, калций и фосфор, необходими за образуването на яйчниците и доброто плододаване. Разтворете една чаша пепел в кофа с вода и поливайте растенията в корените на всеки две седмици. Този тор помага на краставиците да понасят по-добре топлината и стимулира обилното плододаване.

