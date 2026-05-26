Прищипване на доматите: Кога и как е правилно да се прави

Сочните, едри и сладки домати са мечтата на всеки градинар. Но дори силният разсад не гарантира изобилна реколта, ако се допуснат грешки по време на засаждането и грижите за насажденията. Ето защо опитните градинари имат свои изпитани трикове, които помагат на растенията им да растат силни и да дават обилни плодове.

Британският експерт Монти Дон сподели прости и ефективни правила за отглеждане на домати, сред които е и прищипването на храстите.

Правилно засаждане и прищипване на доматите

Май е идеалният месец за засаждане на домати на открито. Експертът по градинарство Монти Дон разкрива своите тайни за гарантиране на изобилна реколта от домати.

Монти Дон използва този метод на засаждане: той заравя разсада много дълбоко, чак до най-долния лист. Заровеното стъбло произвежда допълнителни корени. Тези корени осигуряват стабилността на растението и оптималното му снабдяване с хранителни вещества.

Как да изберем правилното място за доматите, за да получават достатъчно слънце

Според експерта, истинската работа започва, когато храстът е във фаза на активен растеж. По това време от основното стъбло започват да се появяват допълнителни издънки – странични издънки. Именно те трябва да бъдат премахнати. Въпреки че тези странични издънки също могат да дадат плодове, те основно черпят енергия и хранителни вещества от растението, правейки храста обрасъл.

Как и кога да прищипваме домати? Експертът съветва градинарите да проверяват доматите сутрин, за да премахват страничните издънки веднага щом се появят.

„Сутрин в растението има най-много сок. По това време страничните издънки са много крехки. Те могат лесно и безопасно да се откъснат с пръсти. Вечер издънките стават отпуснати и гъвкави. Ако се опитате да ги откъснете късно през деня, можете силно да разкъсате кожата на основното стъбло, отваряйки път за инфекция. Ако извършвате процедурата вечерта, тогава ще трябва внимателно издънките да се отрежат с нож“, обяснява Монти Дон.

Експертите и опитните градинари също препоръчват прищипването на високите сортове домати, оформяйки храста в едно стъбло, като не се оставят повече от 7-8 грозда с вече завързали плодове. Тази процедура трябва да се извършва сутрин или след залез слънце, а разрезът да се поръси с пепел.

Техниката и методът на прищипване зависят от сорта, но на практика агрономите разграничават три метода, чрез които се формират стъблото и самият храст на домата.

Формиране в едно стъбло - това прищипване се практикува за високи сортове и в този случай то трябва да се практикува през цялото лято.

Двустъблено прищипване – в този случай най-горната издънка се оставя до основното стъбло. Това позволява по-голяма реколта, но също така донякъде забавя процеса на зреене и доматите може да не узреят преди първата слана.

Формиране на 3-стъблен храст – в този случай двете най-силни издънки се оставят под съцветието. Този метод на прищипване се препоръчва за ранните сортове, за да се гарантира, че имат време да узреят в рамките на естествения си период на зреене.

