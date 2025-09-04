Как бързо-бързо да забравим за брашнестата мана по орхидеите?

Брашнестата мана по орхидеите не се счита за опасно заболяване, но лесно може да се обърка с подобно бяло покритие, което се появява там, където паразитират брашнестите червеи. Ето защо е важно болестта да се разпознае правилно. В крайна сметка ще трябва да се отървете от нея със съвсем различни средства, различни от тези, използвани срещу насекоми вредители.

Сред другите гъбични заболявания, които притесняват орхидеите, брашнестата мана не е толкова често срещана. Тя обаче може да причини значителни вреди на орхидеята, а в резултат на загубено време - и да унищожи цветето.

Как изглежда брашнестата мана по листата на орхидеите?

На пръв поглед белезникавото петно ​​по листа или в основата му, сякаш поръсено с брашно, изглежда безобидно. Лесно е да го изчеткате от повърхността на листната плоча със салфетка или просто да го избършете с пръст, но то ще се появи отново наблизо или на друго място, малко по-далеч от предишното. С течение на времето, ако не се предприемат никакви действия за отстраняване на проблема, брашнестите петна от долната страна на листната плоча стават кафяви, а от горната страна - жълтеникави, листната тъкан изсъхва и умира.

Появяващият се налеп се различава по структурата си от местата, където орхидеята е засегната от брашнести червеи. Той е прахообразен, а след насекомите вредители остават гъсти, сякаш притиснати, памукообразни власинки на пухкави бучки. Брашнестите червеи често се крият в субстрата, така че липсата на роящи се живи индивиди в близост до бели пухкави петна понякога обърква начинаещия производител на орхидеи.

Патогени на брашнеста мана и благоприятни условия за тяхната активност

Причината за брашнеста мана по листата на орхидеите са спори на гъби от рода Erysiphe, Podosphaera. Тяхната активност се увеличава във влажна, топла среда и често се проявява при високи температури, прекомерно поливане и пръскане, но слаба циркулация на въздуха в помещението.

Патологичната микрофлора, размножавайки се, блокира процесите на фотосинтеза в листните остриета, като по този начин спира развитието на растението, намалява имунитета, т. е. устойчивостта към други инфекции, например фузариум, който много често съпътства брашнеста мана. Заболяването протича в различни форми, като най-тежката форма често се среща, когато тъканите под петната от налепа се деформират, умират и по листата остават дупки.

Лечение на брашнеста мана по орхидеите

Ефективността на спасяването на растението зависи от това колко рано е открита и диагностицирана болестта по цветето. На първо място, орхидеята, засегната от брашнеста мана, се изолира в отделна стая, далеч от други стайни цветя. Ако листата в зоните с брашнеста мана не са повредени, петната се отстраняват с памучен тампон, напоен с разтвор на сапун за пране, след което цялото растение се третира с фунгицид. Листата със засегнатите тъкани се отрязват от растението и се изгарят извън къщата, така че инфекцията да не се разпространява през отворени прозорци към други стайни цветя. Едва след това се пръска около 3 пъти на интервали от 10 дни с подходящите препарати.

В стайни условия най-често се използват фунгициди, в оранжерии се използва разтвор на колоидна сяра, който е доста токсичен за жилищните помещения.

Домашните колекции се напръскват за профилактика с фитоспорин, но препаратът е неефективен за лечение на болестта.

Заключение

Брашнеста мана не се счита за много често срещано и опасно заболяване на орхидеите. Въпреки това, както при други болести, е важно да се открие и разпознае рано, за да се започне лечение своевременно. Само в този случай има всички шансове да се спаси болното цвете, в противен случай може да се загуби повече от едно растение. Цветарите трябва да обърнат внимание на подобните симптоми от брашнести червеи. Правилната диагностика няма да ви позволи да губите време.