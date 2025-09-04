Войната в Украйна:

04 септември 2025, 07:55 часа 0 коментара
Как бързо-бързо да забравим за брашнестата мана по орхидеите?

Съдържание:

Брашнестата мана по орхидеите не се счита за опасно заболяване, но лесно може да се обърка с подобно бяло покритие, което се появява там, където паразитират брашнестите червеи. Ето защо е важно болестта да се разпознае правилно. В крайна сметка ще трябва да се отървете от нея със съвсем различни средства, различни от тези, използвани срещу насекоми вредители.

Сред другите гъбични заболявания, които притесняват орхидеите, брашнестата мана не е толкова често срещана. Тя обаче може да причини значителни вреди на орхидеята, а в резултат на загубено време - и да унищожи цветето.

Как изглежда брашнестата мана по листата на орхидеите?

На пръв поглед белезникавото петно ​​по листа или в основата му, сякаш поръсено с брашно, изглежда безобидно. Лесно е да го изчеткате от повърхността на листната плоча със салфетка или просто да го избършете с пръст, но то ще се появи отново наблизо или на друго място, малко по-далеч от предишното. С течение на времето, ако не се предприемат никакви действия за отстраняване на проблема, брашнестите петна от долната страна на листната плоча стават кафяви, а от горната страна - жълтеникави, листната тъкан изсъхва и умира.

Появяващият се налеп се различава по структурата си от местата, където орхидеята е засегната от брашнести червеи. Той е прахообразен, а след насекомите вредители остават гъсти, сякаш притиснати, памукообразни власинки на пухкави бучки. Брашнестите червеи често се крият в субстрата, така че липсата на роящи се живи индивиди в близост до бели пухкави петна понякога обърква начинаещия производител на орхидеи.

Патогени на брашнеста мана и благоприятни условия за тяхната активност

Причината за брашнеста мана по листата на орхидеите са спори на гъби от рода Erysiphe, Podosphaera. Тяхната активност се увеличава във влажна, топла среда и често се проявява при високи температури, прекомерно поливане и пръскане, но слаба циркулация на въздуха в помещението.

Патологичната микрофлора, размножавайки се, блокира процесите на фотосинтеза в листните остриета, като по този начин спира развитието на растението, намалява имунитета, т. е. устойчивостта към други инфекции, например фузариум, който много често съпътства брашнеста мана. Заболяването протича в различни форми, като най-тежката форма често се среща, когато тъканите под петната от налепа се деформират, умират и по листата остават дупки.

Лечение на брашнеста мана по орхидеите

Ефективността на спасяването на растението зависи от това колко рано е открита и диагностицирана болестта по цветето. На първо място, орхидеята, засегната от брашнеста мана, се изолира в отделна стая, далеч от други стайни цветя. Ако листата в зоните с брашнеста мана не са повредени, петната се отстраняват с памучен тампон, напоен с разтвор на сапун за пране, след което цялото растение се третира с фунгицид. Листата със засегнатите тъкани се отрязват от растението и се изгарят извън къщата, така че инфекцията да не се разпространява през отворени прозорци към други стайни цветя. Едва след това се пръска около 3 пъти на интервали от 10 дни с подходящите препарати.

В стайни условия най-често се използват фунгициди, в оранжерии се използва разтвор на колоидна сяра, който е доста токсичен за жилищните помещения.

Домашните колекции се напръскват за профилактика с фитоспорин, но препаратът е неефективен за лечение на болестта.

Заключение

Брашнеста мана не се счита за много често срещано и опасно заболяване на орхидеите. Въпреки това, както при други болести, е важно да се открие и разпознае рано, за да се започне лечение своевременно. Само в този случай има всички шансове да се спаси болното цвете, в противен случай може да се загуби повече от едно растение. Цветарите трябва да обърнат внимание на подобните симптоми от брашнести червеи. Правилната диагностика няма да ви позволи да губите време.

Любомир Атанасов
