Как да изберем луковици за засаждане на лалета: Грешки, които водят до слаб цъфтеж

Буйният цъфтеж на лалетата през пролетта започва с правилния избор на луковици през есента. Висококачественият посадъчен материал е ключът към успеха. Ето как правилно да изберете луковици за засаждане на лалетата през есента и какви грешки да избягвате.

Грешки при избора на луковици за засаждане на лалета

Първата грешка е закупуването на най-малките или твърде светли луковици. Те не съдържат достатъчно резерви за образуване на мощно стъбло и големи пъпки. Луковицата трябва да е твърда, тежка за размера си, без усещане за празнота вътре. Стиснете я леко в ръката си, за да проверите дали е еластична.

Внимателно огледайте покривните люспи: те трябва да са чисти, цели, без механични повреди и тъмни гнили петна. Цветът трябва да е равномерен, характерен за сорта.

Трик на хитрите градинари: Защо отстраняват главите на лалетата

Не забравяйте да проверите долната част на луковицата: тя трябва да е твърда, суха, без меки участъци или признаци на мухъл. Зачатъците на корените може да са видими, но не и поникнали.

Избягвайте луковици с вече пораснал голям филиз. Такива екземпляри са изразходвали енергията си за преждевременен растеж и ще цъфтят слабо. Не купувайте най-големите луковици с „екстра“ размер, без да ги прегледате. Понякога те са стари и вече са изчерпали ресурсите си за цъфтеж.

Не купувайте луковици с остра неприятна миризма. Това е сигурен знак за началото на гнилостни процеси или заболявания. Проверете луковицата за вредители, особено лучени акари. Признаците включват кафеникав прах между люспите или проходи в долната част.

Как да съхранявате луковиците на лалетата, за да цъфнат следващата пролет

Купувайте луковици от проверени места, по време на времето им за изкопаване от земята (края на лятото - началото на есента). Не купувайте луковици, продавани през пролетта - те не са подходящи за есенно засаждане.

Преди засаждането третирайте луковиците с фунгицид, за да предотвратите гниене. Това е особено важно, ако има и най-малкото съмнение относно качеството на посевния материал. Съхранявайте закупените луковици на хладно, сухо, тъмно и добре проветриво място до засаждането. Високата влажност или топлина ще насърчат болести и преждевременен растеж.

Правилно подбраните и правилно засадени луковици ще имат време да се вкоренят преди замръзване и да образуват цветни пъпки. През пролетта те ще ви благодарят с ярък и изобилен цъфтеж. Вниманието към детайлите при избора ще ви предпази от разочарование през пролетта. Качествената луковица винаги дава най-добрия резултат - здрави и силни растения, които радват с изобилие от ярки цветове.

Какво ще се случи, ако НЕ изкопаете луковиците на лалетата след цъфтежа им?