Как да намерим правилния подход за поливане на всяко цвете?

Един от най-често задаваните въпроси на домакините, които отглеждат стайни цветя, е колко често да поливат растенията си. Няма универсален отговор, тъй като графикът зависи от вида на растението, климата в помещението, размера на саксията и състава на почвата. Разбирането на индивидуалните нужди на всяко растение е ключът към успеха.

Правила за поливила за поливане на стайни растения

Сукулентите и кактусите са истински аскети по отношение на влажността на почвата. Те се нуждаят от поливане само веднъж на 2-4 седмици през лятото, а през зимата - още по-рядко. Златното правило за тях е: сухотата е по-добра от преполиването. Застоялата вода е смъртоносна за тези стайни растения и трябва да се избягва на всяка цена.

Фикус Бенджамина предпочита умерено поливане. През лятото се полива около веднъж седмично, като се позволява на горния слой почва да изсъхне. През зимата интервалът се увеличава до 2-3 седмици. Не обича преовлажняване на корените.

Орхидеите ценят креативния подход в грижата за тях и най-вече в поливането им. Идеалният метод е да накисвате саксията във вода за 10-15 минути на всеки 7-10 дни. След това е важно да отцедите излишната вода. Добрият дренаж е от съществено значение.

Монстерата вирее при стабилна влага, без крайности. Поливайте веднъж седмично през лятото и по-рядко през зимата. Ясен знак, че е време за поливане, е когато горният слой на почвата е леко сух. Преполиването може да доведе до гниене на корените на растението и то трябва да се избягва.

Сенполиите (теменужки) изискват внимателно отношение и грижа. Те трябва да се поливат веднъж на 1-2 седмици, директно при корените или отдолу, в тава, за да се избегне попадането на вода върху нежните им листа.

Златни правила за поливането на всички стайни растения

Най-надеждният ориентир е състоянието на почвата. Забодете пръста си в почвата на 2–3 см дълбочина: ако е суха, можете да полеете.

Винаги използвайте престояла вода със стайна температура. Студената вода ще шокира корените.

Зимата е време за почивка. С по-кратките дневни часове повечето растения забавят растежа си, което означава, че поливането трябва да бъде значително намалено.

Наблюдавайте растенията си и те ще ви кажат от какво се нуждаят. Пищна зеленина и ярки цветове ще бъдат най-добрата награда за грижите, които полагате за цветята в градината си.

